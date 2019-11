Thanksgiving-feestdagen zorgen voor meest dynamische en spannende LA Auto Show tot nu toe

- Disney--Pixar en LEGO behoren tot de wereldwijde groep van merken die hun deelname aan de LA Auto Show hebben bevestigd om lifestyle- en entertainmentervaringen te bieden voor alle leeftijden -



- Testritten met verschillende EV's, waaronder Tesla, zijn de eerste stops voor beursbezoekers die geïnteresseerd zijn achter het stuur te zitten van opties met alternatieve brandstoffen -



- Meer dan 65 debuten, waaronder wereldwijde onthullingen, als onderdeel van de bijna 1.000 tentoongestelde voertuigen -



LOS ANGELES, 14 november 2019 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=2300714159&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D48606539%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252F%26a%3DLos%2BAngeles%2BAuto%2BShow&a=Los+Angeles+Auto+Show] (LA Auto Show®) heeft vandaag een uitmuntend aantal nieuwe ervaringen bevestigd voor zijn evenement in 2019 en versterkt op die manier zijn positie als wereldwijde bestemming om de dwarsdoorsnede van de autobranche, technologie en entertainment tot leven te zien komen. Van 22 november tot en met 1 december kunnen beursbezoekers in het Los Angeles Convention Center genieten van nieuwe hoogtechnologische, entertainment- en educatieve ervaringen op de beurs, naast interactieve voertuigvoorstellingen van favoriete autofabrikanten.



https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



"Met zijn wortels in entertainment en een bloeiende auto- en techcultuur is Los Angeles een stad met een unieke mogelijkheid om de meest boeiende lifestyle- en entertainmentervaringen voor alle leeftijden te bieden," aldus Terri Toennies, voorzitter van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Dit jaar hebben we een van het grootste aantal autodebuten [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=3725829975&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D2472922261%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Fautomobility-la-2019-poised-to-have-one-of-the-largest-number-of-debut-vehicles-in-show-history-300942519.html%26a%3Dvehicle%2Bdebuts&a=autodebuten] in de geschiedenis van onze beurs en hebben we gezorgd voor een breed scala aan activiteiten om bezoekers die van over de hele wereld naar hier komen te prikkelen. De schaal en dynamiek van de beurs zijn tastbaarder dan ooit dankzij onze ongelooflijke exposanten en medewerkers."



Sinds de eerder aangekondigde [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=4187028776&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D2119894970%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252Fpress_releases%252Fnew-vehicle-displays-experiences-and-activations-to-take-place-during-2019-la-auto-show%252F%26a%3Dpreviously%2Bannounced&a=eerder+aangekondigde] activiteiten ter gelegenheid van de LA Auto Show zijn bekendgemaakt, hebben bijkomende lifestylemerken en autofabrikanten hun deelname aan de beurs dit jaar bevestigd, waaronder:



Entertainment voor alle leeftijden





-- Disney--Pixar's "Onward"

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=137277614&u=https%3A%2F

%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D3679554

50%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pixar.com%252Fonward%26a%3DDisney%25E2%

2580%25A2Pixar%2527s%2B%2522Onward%2522&a=Disney%E2%80%A2Pixar%27s+%22On

ward%22] (West Atrium): Fans krijgen de kans om foto's te maken met een

real-life versie van Guinevere, het busje uit Disney--Pixar's aankomende

film "Onward". Versierd met wassende maanvensters en een "Pegacorn"

(deels Pegasus, deels eenhoorn) die op de zijkanten zijn geschilderd,

biedt Guinevere gasten een voorproefje van het avontuur van de twee

tienerelfbroers in de film.

-- Jaguar Land Rover

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=2124121848&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D175347

5081%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jaguarlandrover.com%252F%26a%3DJaguar

%2BLand%2BRover&a=Jaguar+Land+Rover] (Zuid Atrium): Land Rover viert het

4XFar Adventure Music Festival

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=3774090014&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D424749

154%26u%3Dhttps%253A%252F%252F4xfar.com%252F%26a%3D4XFar%2BAdventure%2BM

usic%2BFestival&a=4XFar+Adventure+Music+Festival] door Carpool Karaoke

te hosten in samenwerking met de Singing Machine op de LA Auto Show.

Bezoekers van de autobeurs krijgen de kans om in een Range

Rover-voertuig te stappen en hun favoriete nummers te zingen samen met

hun vrienden en familie.

-- Maroon Vault Studios

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=2235668834&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D368106

1717%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmaroonvault.com%252F%26a%3DMaroon%2BVault

%2BStudios&a=Maroon+Vault+Studios] (West Atrium): Kunstenaars van Maroon

Vault Studios zullen tijdens de beurs populaire auto's schetsen.

Bezoekers kunnen op maat gemaakte schetsen kopen en naar de kunstenaars

kijken terwijl ze hun meesterwerken creëren.

-- Huisdieradopties

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=3465672274&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D250558

474%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252Fattractions-and-appeara

nces%252F%2523pet-adoptions%26a%3DPet%2BAdoptions&a=Huisdieradopties]

(West Hall & Breezeway): Subaru

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=2943188088&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D346019

1763%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.subaru.com%252Findex.html%26a%3DSubar

u&a=Subaru], samen met Our Family Paws Rescue en het DoVe Project (Dogs

of Violence Exposed) zullen honden beschikbaar hebben voor adoptie op

vrijdag 22 november en zaterdag 23 november, respectievelijk.

-- LEGO, Inc.

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=4186189558&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D258373

1368%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lego.com%252Fen-us%26a%3DLEGO%252C%2B

Inc.&a=LEGO%2C+Inc.] (Zuid Atrium): Zelf bouwen op de allereerste

LEGO-stand op de beurs, ter ere van de geliefde autocultuur van Los

Angeles. Een hoogtepunt van de stand is de levensgrote LEGO Bugatti

Chiron, een 1:1 replica van de echte auto, volledig gemaakt van LEGO

Technic-bouwstenen en -elementen.

Wisselwerking tussen ervaringen en displays





-- Electrify America

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=2465330936&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D996961

367%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.electrifyamerica.com%252Findex%26a%3DE

lectrify%2BAmerica&a=Electrify+America] (Zuid Atrium): Leer meer over de

groeiende infrastructuur voor elektrische voertuigen door van dichtbij

een replica laadstation te bekijken. Experts van Electrify America

zullen beschikbaar zijn om aan consumenten uit te leggen hoe ze werken

en uitleg te geven over de voordelen van elektrische voertuigen.

Bezoekers van de stand krijgen ook de mogelijkheid om de gloednieuwe

Harley-Davidson LiveWire te bekijken.

-- Ford Ranger Hill Experience

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=1226178520&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D297183

6244%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ford.com%252F%26a%3DFord%2BRanger%2BH

ill%2BExperience&a=Ford+Ranger+Hill+Experience] (North Plaza): Ervaar

een ruige rit in de Ford Ranger op de Ford Ranger Hill Experience. De

rijervaring zal gericht zijn op de nieuwste Ford Ranger off-road en

all-terrain mogelijkheden.

-- Ford STEAM Machine

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=2243622295&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D294973

3597%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsocial.ford.com%252Fcontent%252Fford-stea

m%252F%26a%3DFord%2BSTEAM%2BMachine&a=Ford+STEAM+Machine] (Breezeway):

De Ford STEAM Machine maakt zijn nationale debuut op de LA Auto Show en

is uitgerust met experimenten en spelletjes waarmee kinderen kunnen

leren over luchtdruk, kinetische energie, magnetisme, Newton's

bewegingswetten en meer. Ford creëerde de Ford STEAM Machine om

kinderen te betrekken bij wetenschap, technologie, techniek, kunst en

wiskunde en om belemmeringen voor STEAM-educatie weg te nemen. Al meer

dan 30 jaar inspireert Ford Motor Company jongeren om kennis op te doen,

nieuwsgierig te zijn, problemen op te lossen en -- net als Henry Ford

zelf -- dromen van een betere toekomst waar te maken.

-- Gratis testritten

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=2906723012&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D296796

3954%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252Ffree-test-drives%252F%

26a%3DFree%2BTest%2BDrives&a=Gratis+testritten]: Kruip achter het stuur

van de nieuwste en meest fantastische merken, waaronder: Acura, Audi,

Chrysler, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lincoln,

Polaris, Nissan, Ram, Subaru, Toyota en Volkswagen. Voor de eerste keer

ooit zal Tesla ook testritten aanbieden op de LA Auto Show.

-- Hyundai Racing Game Experience

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=2673044698&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D646898

481%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fm.hyundaiusa.com%252F%26a%3DHyundai%2BRaci

ng%2BGame%2BExperience&a=Hyundai+Racing+Game+Experience] (Zuid Atrium):

Test je virtuele racevaardigheden met de Hyundai Racing Game Experience

en ga head-to-head in deze race-simulatie.

-- The Lost Corvettes/Corvette Heroes

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=2257506930&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D398401

2007%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thelostcorvettesgiveaway.com%252F%26a%

3DThe%2BLost%2BCorvettes%252FCorvette%2BHereos&a=The+Lost+Corvettes%2FCo

rvette+Heroes] (Kentia Lobby): "The Lost Corvettes" - ook bekend als de

Peter Max Collection van 36 klassieke Corvettes - werden onlangs

gerestaureerd door een groep met de naam Corvette Heroes. De "Big Six"

(Corvettes uit de jaren 1953, 1956, 1957, 1966, 1967 en 1969) uit de

historische collectie zullen worden tentoongesteld in hun gerestaureerde

glorie op de LA Auto Show dit jaar.

Mobiliteitsoplossingen van de toekomst





-- gita

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=3313024317&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D994706

057%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmygita.com%252F%26a%3Dgita&a=gita]

(Breezeway): gita is het tweewielige, vrachtdragende apparaat ontworpen

om een individu te volgen en tot 40 pond vracht te vervoeren en geeft op

die manier vorm aan de evolutie van consumententransport en -mobiliteit.

-- Karma Automotive

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=555225488&u=https%3A%2F

%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D6013550

72%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.karmaautomotive.com%252F%26a%3DKarma%2B

Automotive&a=Karma+Automotive] (Concourse Hall): Karma brengt haar

unieke luxe mobiliteitservaringen die u direct zullen verbinden met uw

eigen inspiratiebron en een meer inspirerende toekomst. Tot de

tentoongestelde voertuigen van Karma Automotive behoren de SC1, Revero

GT, Revero en KARMA GT.

-- Repair Smith

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=3172638961&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D365299

3545%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.repairsmith.com%252F%26a%3DRepair%2BS

mith&a=Repair+Smith] (Breezeway): Repair Smith zal zijn servicevoertuig

presenteren dat rechtstreeks naar u kan komen en een expert zal

bezoekers het proces tonen om te laten zien hoe gemakkelijk het kan zijn

om onderweg onderhoud te krijgen.

Tickets voor de LA Auto Show 2019 zijn nu online te koop op LAAutoShow.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=2085366076&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D806334478%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252F%26a%3DLAAutoShow.com&a=LAAutoShow.com], waar beursbezoekers tevens een volledige lijst van deelnemende merken kunnen vinden wiens deelname op de beurs is bevestigd. Algemene toegangskaarten kosten $15+ en $20+ op 22 november. Ook kunnen VIP-tours [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=591636912&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D1168315340%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eventbrite.com%252Fe%252F2019-la-auto-show-vip-guided-tours-tickets-65857137471%253Faff%253Dlaasticketspage%26a%3DVIP%2Btours&a=VIP-tours] worden aangekocht zodat deelnemers debuten, concepten en de nieuwste voertuigen kunnen ontdekken tijdens een twee uur durende door een auto-expert geleidde rondleiding.



Direct voorafgaand aan de LA Auto Show van dit jaar in het Los Angeles Convention Center vindt AutoMobility LA plaats van 18 tot en met 21 november als de plek waar automobiel- en technologieleiders elkaar ontmoeten om de toekomst van transport te bespreken, nieuwe voertuigen te onthullen en hun nieuwste innovaties te laten zien in aanwezigheid van duizenden journalisten uit de hele wereld.



Voor meer informatie over de LA Auto Show of AutoMobility LA kunt u terecht op LAAutoShow.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=2085366076&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D806334478%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252F%26a%3DLAAutoShow.com&a=LAAutoShow.com] en AutoMobilityLA.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=4010929597&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D59757273%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252F%26a%3DAutoMobilityLA.com&a=AutoMobilityLA.com].



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA

De in 1907 opgerichte Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) is elk jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 werden de pers- en handelsdagen van de show samengesmolten met de Connected Car Expo (CCE) om samen AutoMobility LA(TM) te worden, de eerste vakbeurs in de branche die technologie en de auto-industrie samenbrengt om nieuwe producten en technologieën te lanceren en de dringendste problemen rond de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 zal gehouden worden in het Los Angeles Convention Center van 18 tot en met 21 november. Verschillende fabrikanten zullen tegelijkertijd hun nieuwe auto's voorstellen. De LA Auto Show 2019 is open voor het publiek van 22 november tot en met 1 december. AutoMobility LA is de plek waar de nieuwe auto-industrie zaken doet, baanbrekende producten onthult en strategische aankondigingen doet in aanwezigheid van de internationale media en professionals van de autobranche. De LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater L.A. New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Voor bijkomende informatie en het laatste shownieuws, volg LA Auto Show op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=1090882242&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D3638961486%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D1202015780%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__twitter.com_LAAutoShow%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DTt-77OHS-KfRthAy3Fwghk0rQP3KxW8bEF-fMKUWSUw%252526e%25253D%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=2433393456&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D1145536335%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D2694359336%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__facebook.com_LAAutoShow%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253Dg9Muue1fpMqfQZ5iBd9AQOO9MYhtn25jvoneFdQ6RUY%252526e%25253D%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=1219937170&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D235057872%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D884263836%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.instagram.com_laautoshow_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253D_Xqx8cKOFswACzHtbWMGfpDwKgg9yTjtu73e-RLFRXA%252526e%25253D%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram] en meld u aan voor alerts op http://www.laautoshow.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=1668998672&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D525199451%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D3764946815%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__www.laautoshow.com_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DsTiNeDCltXjU6kWP_PPocHZCp38fEQ3ElHrVZd5mZAU%252526e%25253D%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.laautoshow.com%25252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.laautoshow.com%252F&a=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F]. Meer informatie over AutoMobility LA is te vinden op https://www.automobilityla.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=305721422&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D3562937240%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D2418306117%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__www.automobilityla.com_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253De0U33suBBuohVwGwJ5k8TQPRZ18qA3GhQP4HUK7PVmY%252526e%25253D%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.automobilityla.com%25252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.automobilityla.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F]. Volg AutoMobility LA op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=4225018045&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D2170429950%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D531825851%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__twitter.com_automobilityla-3Flang-3Den%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DI-SeIZ2UcOCLBxKwl-HelftA_JwVQEoc7z7CLXh2ciU%252526e%25253D%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=1320558298&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D3832355952%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D918639952%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.facebook.com_automobilityla_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DBghFsobugMQzD_jTRzgvWugIM8Zjq_EWKthIo09QAUI%252526e%25253D%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=159667108&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D2743470145%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D3410101566%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.instagram.com_automobilityla_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DDhXARHgccri7aqVjW4fNJ33toDz3OKMKBPQzLVKKlyM%252526e%25253D%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram].



CONTACTEN MET DE MEDIA:

FleishmanHillard

FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com [mailto:FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com]

310-482-4270



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2640601-1&h=433642393&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640601-1%26h%3D3468234116%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F479829%2FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



Web site: http://www.laautoshow.com/