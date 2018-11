'Big Ten' Michigan State University kiest voor Planons Integrated Campus Management technologie

NIJMEGEN, Nederland, November 14, 2018 /PRNewswire/ --



~ Een nieuw informatietechnologiesysteem om de servicecultuur van MSU te verbeteren ~



Planon heeft bekendgemaakt dat Michigan State University (MSU) Planons Integrated Workplace Management System (IWMS) [https://learn.planonsoftware.com/interactive_content-wat_is_een_iwms-NL ] heeft geselecteerd voor het beheer van haar campus. Deze keuze moet bijdragen aan het creëren van de best presterende, innovatieve en toonaangevende faciliteiten in het hoger onderwijs, met een focus op kwaliteit, klanttevredenheid en toegevoegde waarde.



"Michigan State University is een grote en veelzijdige onderneming met één van de grootste campussen in het land en een groeiende onderzoekstak. Op onze campus in East Lansing staan 558 gebouwen op een oppervlakte van meer dan 2,3 miljoen vierkante meter", zegt Dan Bollman, Associate Vice-President Infrastructure Planning and Facilities bij MSU. "Het doel en de visie van onze afdeling is om de allerbeste dienstverlening te leveren ter ondersteuning van de universitaire missie van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke relevantie. Een uitgebreid en geïntegreerd softwaresysteem voor het beheer van onze faciliteiten is essentieel om hierin succesvol te zijn."



MSU heeft Planons volledige IWMS-portfolio aangeschaft en zal starten met de implementatie van de oplossingen voor ruimte- en onderhoudsbeheer [https://planonsoftware.com/nl/blijf-op-de-hoogte/white-paper-hoe-onderhoudt-u-uw-onderhoud ] . Het complete langetermijnproject omvat ook de implementatie van onder andere asset management, duurzaamheidsmanagement, wagenparkbeheer, toegangsbeheer en mobiele oplossingen.



"We gaan de Planon-software gebruiken als de basis voor gegevens over onze faciliteiten, vastgoed en infrastructuur. Dit vormt het fundament voor onze facilitaire organisatie, en draagt bij aan ons streven om de studenten, faculteiten, medewerkers en bezoekers van Michigan State University de best mogelijke campuservaring te bieden", zegt Barbara Wilber, IPF Support Services Manager.



"Het Infrastructure, Planning and Facilities-team van de Michigan State University heeft een gedurfde, indrukwekkende missie", zegt Fred Guelen, President van Planon North America. "Met de keuze voor Planon, implementeert MSU wat volgens ons de meest effectieve en uitgebreide campusbeheeroplossing is. Samen kunnen we onze gedeelde visie op een echte 'Smart Campus' realiseren."



Over Michigan State University



Als één van de beste universiteiten ter wereld, verlegt Michigan State University voortdurend de grenzen van het ontdekken en smeedt duurzame samenwerkingsverbanden om oplossingen te vinden voor de meest urgente, mondiale uitdagingen. Tegelijkertijd biedt MSU life-changing kansen aan een diverse en inclusieve academische gemeenschap, via meer dan 200 opleidingen aan 17 faculteiten.



Over Planon



Met meer dan dertig jaar ervaring is Planon een marktleidende, internationale softwareleverancier die corporate real estate en facility managers ondersteunt in het optimaliseren van de prestatie van de werkomgeving door het stroomlijnen van bedrijfsprocessen en het realiseren van kostenefficiëntie. Daarnaast levert Planon een geïntegreerd softwareplatform voor commerciële service providers dat hen in staat stelt de efficiëntie in de operatie en de tevredenheid van haar klanten te verhogen door verregaande automatisering en volledige ketenintegratie van systemen.



Planons software is 'integrated-by-design' en biedt naadloze integratie om betrouwbare managementinformatie te leveren. Planon wordt al jaren achtereen door Gartner - een toonaangevend, onafhankelijk technologie onderzoeksbureau - gepositioneerd als leider in de markt. Meer dan 2.000 klanten profiteren van Planon's innovatieve oplossingen, ondersteund door een wereldwijd netwerk van eigen kantoren. Meer leren over Planon's oplossingen? Bezoek dan planonsoftware.com [http://planonsoftware.com ] of volg ons op Twitter via @Planon_NL of Planon_BE.



