AutoMobility LA maakt volledige programma 2018 bekend

LOS ANGELES, 14 november 2018 /PRNewswire/ -- Organisatoren van AutoMobility LA [https://automobilityla.com/](TM) van de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) maakten vandaag het volledige programma voor de show van 2018 bekend. De show vindt plaats van 26 tot 29 november, en deelnemers zullen getuige zijn van nieuwe en gevestigde autofabrikanten die lang verwachte productie- en conceptvoertuigen onthullen, en ze zullen inzicht krijgen in de snel veranderende industrie, van een streng geselecteerd gezelschap aan experts. Naast de presentaties over autotechniek, introducties van voertuigen, aankondigingen en wedstrijden van dit jaar hebben bezoekers van de AutoMobility LA meerdere mogelijkheden om gedurende deze vier dagen te netwerken.



Vanaf maandag 26 november opent AutoMobility LA met haar eigen hackathon, onder de naam Code AutoMobility LA, gesponsord door General Motors en Visa. Het thema richt zich op het verbeteren van de algehele rijervaring, en de winnaar van de grote prijs ontvangt $40.000 aan vooruitbetaalde cadeaubonnen van Visa. Op dinsdag 27 november hebben deelnemers aan de show een volledige dag met individuele presentaties en paneldiscussies met brancheleiders en experts uit bedrijven zoals Amazon Alexa Automotive, Aston Martin Lagonda, BYTON, Electrify America, Honda R&D, toonaangevende discussies over meerdere onderwerpen, waaronder autonomie, connectiviteit, ontwerp, elektrificatie, mobiliteit en delen. Deelnemers kunnen ook aankondigingen en demonstraties verwachten van BYTON, Luminar, Rivian en Vulog. De finalisten van de Top Ten Startup-wedstrijd van AutoMobility LA worden ook op dinsdag bekend gemaakt. Hiervan mogen de drie besten hun bedrijven presenteren aan juryleden uit de auto- en technologiewereld, en een winnaar wordt vervolgens voor een live publiek aangekondigd. Daarnaast zal Code AutoMobility LA op deze dag formeel de winnaars van de eerste, tweede en derde plek aankondigen in het Technology Pavilion.



Woensdag 28 november gaat de jaarlijkse Motoring Invitational van AutoMobility LA van start. Dit jaar heet de feestelijke presentatie "Beetles & Breakfast", in het kader van de laatste productie van de iconische Kever van Volkswagen. Na het netwerkontbijt kunnen deelnemers een dag verwachten vol voertuigintroducties en belangrijke mededelingen van autofabrikanten, waaronder BMW, Jeep, Porsche, Toyota en Volvo, om er maar een paar te noemen. Donderdag 29 november staat in het teken van groene aankondigingen, persconferenties over auto's en mediaontvangsten.



Dit jaar heeft AutoMobility LA meerdere aanvullende evenementen door de hele show heen, waaronder Securing Mobility Summit [https://automobilityla.com/securing-mobility-summit/], de Conferentie 'Women in Automotive [http://womeninautomotive.com/wia-event/women-in-automotive-conference-november-2018/]', MediaPost's Marketing: Automotive Forum [https://www.mediapost.com/marketing-automotive/] en het Car Design Forum LA [https://automobilityla.com/car-design-forum/] - die allemaal plaatsvinden op maandag, dinsdag en woensdag.



"AutoMobility LA is een platform waar leidinggevenden op het gebied van auto's en technologie kunnen bespreken hoe de toekomst van het transport er in de komende dagen, maanden en jaren uit zal zien" zei Terri Toennies, Executive Vice President en General Manager van AutoMobility LA en de Los Angeles Auto Show. "In een branche die zich zo snel ontwikkelt, zijn wij er trots op om voor onze deelnemers toekomstgerichte discussies te kunnen organiseren, samen met onthullingen van toonaangevende autofabrikanten, die de toekomst van de mobiliteit vormgeven."



Hoogtepunten en persconferenties in het programma van AutoMobility LA 2018 zijn onder andere:





-- Maandag 26 november



-- Dinsdag 27 november







-- Woensdag 28 november



-- Donderdag 29 november

Ga voor het volledige programma van AutoMobility LA 2018 naar https://automobilityla.com/schedule/ [https://automobilityla.com/schedule/].



Na AutoMobility LA zullen de deuren geopend worden voor het publiek voor de LA Auto Show van 2018, die van 30 november tot 9 december plaatsvindt in het Los Angeles Convention Center.



Om u in te schrijven voor AutoMobility LA gaat u naar http://automobilityla.com/register/. [http://automobilityla.com/register/]



Ga voor meer informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show naar http://www.automobilityla.com/ [http://www.automobilityla.com/] en http://laautoshow.com/ [http://laautoshow.com/].



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) werd opgericht in 1907 en is ieder jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow. In 2016 gingen de Press & Trade Days van de show samen met de Connected Car Expo (CCE), om samen AutoMobility LA(TM), te worden, de eerste handelsshow waarin de technologie- en de autosectoren samen komen om nieuwe producten en technologieën te lanceren, en de meest urgente kwesties voor de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 vindt van 26-29 november plaats in het Los Angeles Convention Center, met tussentijdse introducties van nieuwe voertuigen van producenten. LA Auto Show 2018 is van 30 november tot 9 december geopend voor het publiek . Bij AutoMobility LA doet de nieuwe autobranche zaken, onthullen zij grensverleggende nieuwe producten en doen zij strategische aankondigingen voor de internationale media en brancheprofessionals uit de hele wereld. LA Auto Show wordt ondersteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt uitgevoerd door ANSA Productions. Ga voor het laatste shownieuws en informatie over de LA Auto Show naar Twitter [http://twitter.com/LAAutoShow], Facebook [http://facebook.com/LAAutoShow] of Instagram [https://www.instagram.com/laautoshow/] en schrijf u in voor nieuwsberichten op http://www.laautoshow.com/ [http://www.laautoshow.com/]. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar https://www.automobilityla.com/ [https://www.automobilityla.com/] en volg AutoMobility LA op Twitter [https://twitter.com/automobilityla?lang=en], Facebook [https://www.facebook.com/automobilityla/] of Instagram [https://www.instagram.com/automobilityla/]. Luister naar voorgaande panels, interviews en toespraken op de nieuwe podcast van AutoMobility LA via https://automobilityla.com/podcast/ [https://automobilityla.com/podcast/].



