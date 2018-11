Marriott International benoemt Liam Brown tot President en Managing Director van Europa

Ier begon zijn carrière bij Marriott als General Manager



BETHESDA, Maryland, 14 november 2018 /PRNewswire/ -- Marriott International, Inc. heeft vandaag aangekondigd dat Liam Brown, President, Select Brands en Owner en Franchise Services, Noord-Amerika, de rol van President en Managing Director van Europa op zich zal nemen, een divisie binnen Marriott International die het Verenigd Koninkrijk, Ierland en het Europese vasteland omvat. Brown zal Amy McPherson vervangen, die vorige week aankondigde dat ze zich vanaf begin 2019 terugtrekt uit het bedrijf.



"Liam is de perfecte keuze om Marriott's volgende hoofdstuk van groei in Europa te leiden", aldus Arne Sorenson, President en Chief Executive Officer, Marriott International. "Liam heeft een buitengewoon vermogen om contact te maken met mensen - medewerkers, gasten, eigenaren en franchisenemers. Zijn relatiegerichte benadering van zakendoen zorgt altijd voor geweldige resultaten en maakt hem zeer populair binnen ons bedrijf en onze gemeenschap van eigenaren. Hij is een executive van wereldklasse en beschikt over die geweldige combinatie van eigendoms-, operationele en bedrijfservaring die hem goed van pas zal komen nu hij deze belangrijke rol op zich neemt."



In de afgelopen tien jaar is Marriott van de 10e plaats in de totale kamerdistributie in Europa naar de huidige 2e plaats gestegen met meer dan 570 hotels in 41 landen en nog eens 206 eigendommen in de Europese pijplijn. 23 merken van het bedrijf zijn vertegenwoordigd in Europa, waaronder: Het Ritz-Carlton, St. Regis, de Luxury Collection, JW Marriott, W Hotels, Marriott, Le Méridien, Sheraton en AC Hotels by Marriott. Design Hotels, een verzameling van particuliere, zelfstandige hotels, en onderdeel van Marriott's merkenportfolio, zal ook in de toekomst onder toezicht van Brown staan in zijn nieuwe functie.



Brown, geboren en getogen in Dublin, en al bijna 30 jaar woonachtig in de VS, werkt sinds 2013 in zijn huidige functie en houdt toezicht op alle franchising van Marriott in Noord-Amerika, voor alle merken. Ook geeft hij leiding aan het toonaangevende Managed by Marriott, dat meer dan 425 select-servicehotels exploiteert.



Franchising omvat meer dan 4.200 hotels in de VS en Canada. Onder leiding van Brown hebben zowel de Franchised als Managed Business superieure prestaties geleverd voor hoteleigenaren en franchisenemers dankzij de gedisciplineerde aanpak van de organisatie om de kosten te verlagen, innovatieve strategieën om de winstgevendheid te verbeteren, een concurrerende tariefstructuur en een team van wereldklasse. Onder zijn leiding groeide het aantal hotels in zijn gebied van bijna 3.200 naar meer dan 5.000.



Sinds hij in 1989 bij het bedrijf kwam werken, heeft Brown een aantal leidinggevende functies bekleed bij Marriott, waaronder Executive Vice President, Select Service & Extended Stay Development; Senior Vice President, Fairfield Inn Franchising; en Senior Vice President, Residence Inn Franchising. Brown begon zijn carrière bij Marriott en bracht zijn eerste 10 jaar bij het bedrijf door in algemene managementfuncties bij full service, select service en extended stay-hotels in het portfolio van het bedrijf.



Brown heeft een diploma van het Trinity College en een MBA van de Robert H. Smith School of Management aan de Universiteit van Maryland. Brown, die sinds 2009 lid is van de International Franchise Association, is momenteel voorzitter van de organisatie.



Brown en zijn vrouw, Lillian, zullen in het eerste kwartaal van 2019 verhuizen naar het Europese kantoor van Marriott in Londen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/782444/Marriott_International_Liam_Brown.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/782444/Marriott_International_Liam_Brown.jpg]



