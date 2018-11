IDG Capital, Matrix Partners, en Neo Global Capital Investeren $20 Miljoen USD in KuCoin om Cryptocurrency aan de Massa te Brengen

SINGAPORE, 14 november 2018 /PRNewswire/ -- IDG Capital, Matrix Partners en Neo Global Capital, industrieleiders in technologie en risicokapitaalinvesteringen, hebben vandaag gezamenlijk een partnerschap aangekondigd met het in Singapore gebaseerde internationale cryptocurrency platvorm KuCoin, om cryptocurrency-handel in de mainstream wereld in te voeren via de KuCoin Exchange. IDG Capital, Matrix Partners en Neo Global Capital hebben gezamenlijk een totaal van $20 miljoen (USD) geïnvesteerd in KuCoin via deze A Ronde van financiering.



Zoals in de vroege jaren van het Internet, brengen cryptovaluta's net zo veel hoop als risico met zich mee, met meer dan duizend cryptovaluta's en initial coin offerings (ICO) die de markt overspoeld hebben. Bovendien schatte het World Economic Forum in 2018 dat 10 procent van het globale GDP [http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_report_2015.pdf] in 2027 in blockchain technologie opgeslagen zou zijn.



De samenwerking beantwoordt aan kritische behoeften van de markt en maakt gebruik van de voornaamste sterkte van elke partner -- de marketingkracht van IDG Capital, de middelen en ondersteuning van Matrix Partners en het leiderschap van Neo in het startinvesteren van de meest veelbelovende blockchainprojecten in de wereld en Kucoin als een van de meest geavanceerde handelsplatformen in de crypto industrie -- om van KuCoin een wereldwijde 'household brand' te maken. De wisselkoers heeft al meer dan vijf miljoen geregistreerde gebruikers aangetrokken, met als doel om de marktleider in de blockchainindustrie te worden. Deze investering in KuCoin zal een veiligere en wereldwijdere toegang creëren tot deze snelgroeiende technologiemarkt.



"Dit is echt een dynamisch en betekenisvolle partnerschap," zegt Michael Gan, CEO van KuCoin. "De gecombineerde krachten van IDG Capital, Matrix Partners en Neo Global Capital zullen KuCoin helpen om aanzienlijk te groeien, begrip en invoering van cryptocurrency voor miljoenen potentiële gebruikers te bevorderen en deze gebruikers te helpen om efficiënter de beste beschikbare producten te vinden in de crypto-wereld, waar zij zich op de planeet ook mogen bevinden."



Een volledig bedoeld bijproduct hiervan zal zijn om blockchain technologie voor eenieder op een agressievere wijze te promoveren. "Ik geloof dat alles ooit met blockchain technologie gaat functioneren," zegt Gan. "En met ons recentelijk gevormd partnerschap gaan wij bouwen aan het huidige momentum om deze visie waar te maken. Bovendien kunnen wij nu ons team gaan uitbreiden om verder te zoeken en nog sneller waardevollere opportuniteiten te vinden en die vanuit plekken die wij ons nog niet voor kunnen stellen."



Met de tijd, zegt Gan, verwacht hij dat KuCoin evolueert tot een van de top wisselkoersen in de wereld. "Dit, en niks anders, is de reden waardoor het "The People's Exchange" team door zal gaan met evolueren en verdere partnerschappen zal blijven vormen die gunstig zal zijn voor gebruikers op elke markt."



Volgens Young Guo, Partner bij IDG Capital, is de investering van het bedrijf in KuCoin zeker zinvol. "IDG Capital heeft sinds 2012 in crypto gerelateerde bedrijven geïnvesteerd en ziet het potentieel in de blockchainindustrie zoals een wereldveranderende technologie, en wij willen in deze beweging voorop blijven staan om te verzekeren dat legitieme projecten geleid door teams met integriteit opgemerkt zullen worden."



Volgens Gan zal het partnerschap zich op meerdere kritische elementen focussen dat de groei en brede markttoegang van KuCoin zullen ondersteunen:





-- Het KuCoin Platform 2.0 tot leven brengen. KuCoin strijdt ernaar om

feedback te verzamelen vanuit zijn gemeenschap, de uitgevoerde projecten

en de gebruikers, in de hoop om consistent gebruikerservaring te

verbeteren en niet alleen om eraan te voldoen maar ook om het te

overtreffen. Het Platform 2.0, waarvan wordt verwacht dat het in het

eerste kwartaal van 2019 operationeel wordt, zal veel meer zijn dan

gewoon een wisselkoers--het zal een dynamische, veilige en flexibele

handelsplatform zijn, waardoor KuCoin gaat kunnen schalen en een zeer

diverse set van functies, zoals stoporders, opgewaardeerde APIs en

stofafzuiging kan toevoegen.

-- Verhoogd klantenservice team om conciërge niveau diensten aan alle

handelaars te bieden. Belangrijke wisselkoersen hebben de reputatie om

een langzame en inefficiënte klantenservice te bieden. Terwijl KuCoin

nu al een van de meest aandachtsvolle en reactieve Telegram

gemeenschapsondersteuning kanalen in de industrie levert, is de primaire

doelstelling van dit nieuwe partnerschap om de klantenrelatie team van

KuCoin tot een gouden-standaardniveau te brengen.

-- Wereldwijde verbreiding door te focussen op doelmarkten. Vietnam,

Turkije, Italië, Rusland en alle Spaans-sprekende landen zullen de

focus zijn voor groei in het vierde kwartaal van 2018. Gemeenschappen in

deze nieuwe markten zijn al operationeel en zullen het hele jaar door

drastisch groeien, dankzij groeiende marketing en reclamecampagnes.

Verwacht word dat een totaal van tien wereldwijde gemeenschappen in het

tweede kwartaal van 2019 operationeel zullen zijn.

-- Meer onderzoek om de beste van de beste blockchain projecten te vinden.

Een groot deel van de recentelijk gewaarborgde financieringen zal het

mogelijk maken het onderzoeksteam uit te breiden om met de constant

groeiende vraag voor diepgaand onderzoek over nieuwe cryptocurrency

bedrijven gelijke tred te houden. KuCoin begrijpt zijn

verantwoordelijkheid om legitieme blockchain opportuniteiten aan zijn

gebruikers aan te bieden die praktische oplossingen en consistente

groeipotentieel inhouden. Door met zijn Global Titan Ambassadors te

werken, zal KuCoin trouw blijven aan zijn kernvisie, het brengen van de

verborgen juwelen van de blockchainindustrie naar zijn gebruikers en

investeerders.

-- Onderwijs en training zullen groeien om aan de vraag te voldoen. Dit

partnerschap zal het grote gebrek aan werknemers met ervaring in de

cryptocurrency industrie aanspreken. De exponentiële groei in

populariteit van cryptovaluta's heeft een talent kloof gecreëerd. Om

zijn ongekende groei op stand te houden investeert KuCoin intensief in

zijn eigen Blockchain Training Center. KuCoin zal deze nieuwe

investering gebruiken om de werkkracht te trainen en te ontwikkelen die

nodig zijn om zijn ambitieuze groeidoelen te bereiken.Het Blockchain

Training Center van KuCoin is al operationeel. In de komende maanden zal

KuCoin zich in verschillende landen uitbreiden waar het bedrijf al

kantoren heeft of binnenkort nieuwe kantoren zal hebben.

Bezoek voor meer informatie www.kucoin.com [http://www.kucoin.com/]



Over KuCoin - The People's Exchange



De KuCoin Wisselkoers is in september 2017 geopend voor cryptocurrency handel en heeft in 2018 een gestage groei gekend. De KuCoin wisselkoers zet een hoge prioriteit op de kwaliteit van de uitgevoerde projecten, gebaseerd op een goed getraind onderzoekafdeling dat de blockchainindustrie doorzoekt naar projecten van de hoogste kwaliteit. KuCoin biedt een wisselkoers aan waarmee gebruikers veilig en efficiënt transacties in digitale activa kunnen uitvoeren. Op termijn streeft KuCoin ernaar om langdurige en verhoogde waarde te creëren voor zijn meer dan vijf miljoen geregistreerde gebruikers, in meer dan 100 landen. In november 2018 heeft 'The People's Exchange' officieel een partnerschap met IDG opgezet.



Over de Investeerders



IDG Capital is een toonaangevend investeringsbedrijf gefocusd op het ontwikkelen van buitengewone bedrijven met behulp van zijn expertise in private equity, risicokapitaal en fusie en overnames. Door aan de eerste investering in China in 1993 te beginnen, is IDG Capital het eerste wereldwijde investeringsbedrijf geworden die in China kwam. Tegenwoordig heeft IDG Capital zich uitgebreid in 15 steden over de hele wereld en heeft in meer dan 750 bedrijven geïnvesteerd en meer dan 170 succesvolle exits in de wereld gedaan, via IPOs en M&A. Het onderscheidt zich door zijn portfolio van top cryptocurrency bedrijven waaronder Coinbase en Circle. In juni 2012, toen het gevestigd werd, heeft IDG Capital in Coinbase geïnvesteerd. Vandaag verhandelt Coinbase meer dan $150 miljard activa in 20 landen. Een paar jaar later in april 2015 heeft IDG Capital zijn eerste investering in de blockchain wereld gedaan via een joint venture met Goldman Sachs, waar zij samen een totaal van $50 miljoen hebben geïnvesteerd in Circle Internet Financial, dat later Poloniex overnam, het grootste crypto wisselkoers in de VS.



Matrix Partners is de investeringsarm specifiek voor investeringen in belovende tech startups op de Chinese markt. Het bedrijf is bekend voor zijn uitstekende rendementen voor investeerders. Matrix Partners focust zich op de mobiel internet marktplaats, SAAS, FinTech, digitale zorg, nieuwe consument en digitale media, en sociale netwerken. Als top risicokapitaal institutie in China, heeft Matrix Partners meer dan 480 portfolio bedrijven in China, de VS en vele andere plaatsen. Tien van deze bedrijven hebben een waardering van meer dan $5 miljard USD en 30 bedrijven worden tot meer dan 1 miljard USD gewaardeerd.



Neo Global Capital is het strategische investeringsinstrument van de NEO Foundation en een van de grootste institutionele eigenaren van cryptovaluta's. Het bedrijf richt zich op de meest inspirerende projecten in de blockchainindustrie. Zij streven op een agressieve manier diverse digitale activa na en de leidende partners zijn betrokken geweest bij het investeren in ICO's voor Ethereum, Factom, Antshares (NEO), nOS, Tomocoin, 0Chain, en nog veel meer.



