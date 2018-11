Mindtree gaat samenwerken met het Indiaas wetenschapsinstituut in Bangalore om het onderzoek naar kunstmatige intelligentie vooruit te helpen

BANGALORE, India, November 14, 2018 /PRNewswire/ --



Schenking van de Mindtree Leerstoel Kunstmatige Intelligentie zal het cruciale



onderzoek daarnaar bevorderen



Mindtree [https://www.mindtree.com ], een mondiaal bedrijf in technologische diensten en digitale transformatie, heeft een leerstoel gecreëerd met de focus op onderzoek naar kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence (AI) in samenwerking met het Indiase wetenschapsinstituut Bangalore (Indian Institute of Science Bangalore (IISc)). Dat is de voornaamste openbare instelling voor onderzoek en hoger wetenschappelijk onderwijs in India. Dit partnerschap zal doceren over en onderzoek naar AI faciliteren in zowel Datawetenschappen als Computerlinguïstiek. Deze leerstoel zal de studenten van het instituut laten kennismaken met het oplossen van moderne bedrijfsproblemen met behulp van AI en machine learning, wat zal leiden tot de ontwikkeling van effectieve oplossingen op schaal.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )



IISc is India's meest vooraanstaande universiteit in de Times Higher Education World University Rankings 2019[1] en is toegewijd aan het bevorderen van innovatie en kritisch denken in zowel wetenschap, bouwkunde, ontwerp als management.



Het donatiefonds, met de titel Mindtree Leerstoel Kunstmatige Intelligentie, is gericht op het aantrekken van energieke faculteitsdeskundigen die baanbrekend AI-onderzoek verrichten met zowel technische wetenschappers als domeinexperts. De inaugurele Mindtree Leerstoel is geschonken aan Professor Vijay Natarajan, Universitair hoofddocent aan de Faculteit Computerwetenschappen en Automatisering. Prof. Natarajan heeft 12 jaar ervaring en is werkzaam in de vakgebieden wetenschappelijke visualisatie, computationele topologie en computationele meetkunde. De belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn onder andere topologische methoden voor visualisatie; multischaal representatie van grootschalige wetenschappelijke data; geometrische en topologische simplificatie; en toepassingen van visualisatie in levenswetenschappen, klimaatwetenschap, en materiaalwetenschap. Prof. Natarajan's onderzoek is gericht op het op grote schaal beïnvloeden van de technologie voor dataverwerking, -analyse en -visualisatie van de toekomst.



Rostow Ravanan, CEO en Algemeen Directeur van Mindtree merkt over de samenwerking het volgende op: "Kunstmatige intelligentie, dat wordt gezien als hoeksteen van toekomstige technologieën, heeft in India een optimale basis nodig voor verder onderzoek en ontwikkeling. IISc is hier de aangewezen plaats voor, waardoor de scherpste geesten op dit gebied unieke op AI-gebaseerde oplossingen kunnen innoveren en ontwikkelen voor de huidige problemen. Onze samenwerking met IISc zal helpen bij het creëren van mogelijkheden om AI-onderzoek te versterken en zal onze klanten een manier bieden om in aanraking te komen met enkele van de knapste koppen in dit segment."



"Deze samenwerking met Mindtree heeft IISc's vaardigheden in enkele van de belangrijkste domeinen die de sleutel vormen tot de technologie van de toekomst aanzienlijk versterkt," aldus Prof. Anurag Kumar, Directeur van IISc. "We kijken uit naar de aanzienlijke industriespecifieke aandacht die we zullen krijgen door deze samenwerking, in moderne AI en berekeningstechnologie en de problemen die het oplost. Het initiatief zal een nieuw gebied ontginnen voor onze studenten waarin ze kunnen leren en innoveren en nieuwe ideeën kunnen implementeren en uitvoeren met verstrekkende positieve effecten."



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal consultancy- en dienstenbedrijf dat Global 2000-ondernemingen helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999 vertrouwen meer dan 340 zakelijke klanten op onze diepgaande domeinkennis voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiency van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in 17 landen en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende bedrijfscultuur bestaande uit 19.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds". Kijk voor meer informatie op http://www.mindtree.com of volg ons op @Mindtree_Ltd [https://twitter.com/Mindtree_Ltd ].



Over IISc:



Het Indiase Wetenschapsinstituut (IISc) is in 1909 opgericht als resultaat van een gezamenlijke inspanning tussen de visionaire industrialist Jamsetji Nusserwanji Tata, de Indiase Regering en de Maharadja van Mysore. In de laatste eeuw is IIsc opgekomen als India's meest vooraanstaande bestemming voor hoger onderwijs en geavanceerd onderzoek in alle wetenschappelijke en technische disciplines. IISc is door de MHRD NIRF-ranglijst drie opeenvolgende keren verkozen tot India's Nummer 1 Universiteit voor hoger onderwijs. Onlangs heeft de Indiase Regering IIsc geselecteerd als een van de openbare instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek om te worden aangewezen als Eminent Instituut.



Alle genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun geregistreerde eigenaars.



--------------------------------------------------



1. https://news.aglasem.com/times-world-university-ranking-2019 https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2019-results-announced#survey-answer







Neem voor meer informatie contact op met:

INDIA

Divya Jain

Value 360

+91-9999704100

divya@value360india.com













Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg