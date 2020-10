Milliman versterkt hedge- en overlay dienstverlening met software van MatchingLink

AMSTERDAM, 14 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Met gepaste trots kondigt Milliman aan dat het software van MatchingLink heeft gekozen voor de verdere versterking van zijn hedge- en overlay solutions dienstverlening. Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in elk onderdeel van de beleggingscyclus. Milliman ziet daarom de noodzaak van het versneld ontwikkelen van digitale oplossingen zodat haar klanten verzekerd zijn van hedge oplossingen die robuust, op maat en kosten efficiënt zijn.



De Milliman-MatchingLink samenwerking combineert diepgaande expertise op consulting en technologisch gebied om de klanten van Milliman te ondersteunen en meer waarde te creëren. "Met fintech oplossingen van MatchingLink kunnen wij aanzienlijke waarde toevoegen aan onze hedge- en overlayoplossingen en betere resultaten behalen voor onder andere onze pensioenfondsklanten", zegt Rajish Sagoenie, Principal & Managing Director van Milliman in Nederland.



De naadloze integratie van MatchingLink-software in het MG-Hedge platform van Milliman gecombineerd met de robuuste en flexibele systeemarchitectuur heeft ons ervan overtuigd dat wij met MatchingLink software onze klanten in Nederland en Europa optimaal kunnen bedienen. "De samenwerking tussen Milliman en MatchingLink biedt onze klanten hoogwaardige oplossingen voor het beheren van financiële risico's nu en in de toekomst", zegt Marcel Kruse, Director Pension & Investment Risk bij Milliman in Nederland.



Het technologieplatform van MatchingLink werkt als een flexibele laag die met bestaande systemen communiceert. Het platform combineert een unieke oplossing voor gegevensverzameling met een calculatietool, analyse en rapportage, een flexibele workflow-oplossing en kunstmatige intelligentie. Het platform is zowel auditable als compliant by design. "Met onze software kan Milliman het volledige potentieel van de meest geavanceerde technologie aanboren en de kwaliteit van de business continue verbeteren", zegt Eric Pieper, CEO bij MatchingLink.



About Milliman



Milliman Pensioenen is een leider op het gebied van actuariële advies- en certificeringsdiensten in de pensioenfondsensector in Nederland. Sinds 2018 biedt het bedrijf ook beleggings- en risicobeheerdiensten aan in Nederland. Milliman Pensioenen is een dochteronderneming van Milliman, Inc.



Milliman Financial Risk Management LLC is een wereldwijde leider op het gebied van financieel risicobeheer voor de sector van pensioensparen. Milliman FRM levert advies op het gebied van beleggingen, hedge en consulting voor ca. $ 143 miljard aan wereldwijde activa (per 30 juni 2020). Het bedrijf werd opgericht in 1998 en telt 200 professionals die opereren vanuit drie handelsplatforms over de hele wereld (Chicago, Londen en Sydney). Milliman FRM is een dochteronderneming van Milliman, Inc.



Milliman, Inc. is één van de grootste leveranciers ter wereld van actuariële en gerelateerde producten en diensten. Het bedrijf voert consultancy-activiteiten uit in de gezondheidszorg, onroerend goed- en casualiteitverzekering, levensverzekering en financiële diensten, en personeelsbeloningen. Milliman werd in 1947 opgericht als onafhankelijk bedrijf met kantoren in grote internationale steden.



MatchingLink biedt doelmatige softwareoplossingen voor de asset managers van de toekomst. Ons team combineert diepgaande expertise op het gebied van asset management met de nieuwste technologieën, zoals kunstmatige intelligentie.



