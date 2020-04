Ask-a-song biedt bands online alternatief voor afgelaste concerten

Artiesten spelen verzoeknummers via livestream voor kleine donatie



ZOETERMEER – Nu alle concerten en festivals tijdelijk verboden of afgelast zijn vanwege het Coronavirus, biedt de website Ask-a-song.com bands en artiesten een alternatief. Vanuit hun studio, oefenruimte of podium kunnen ze via een livestream verzoeknummers spelen die het publiek aanvraagt.



Dat kan ervoor kiezen een kleine, vrijwillige bijdrage te betalen aan de artiesten. Op deze manier kunnen ze tijdens de Coronacrisis een centje bijverdienen en krijgen fans en muziekliefhebbers een online liveconcert voorgeschoteld.



Ask-a-song werkt twee kanten op. Bands en artiesten kunnen op het platform een playlist aanmaken met de nummers die ze spelen. Bezoekers kunnen vervolgens grazen door de playlisten en zo hun favoriete nummers aanvragen. Door de koppeling met Spotify kunnen ze eerst een gedeelte van het origineel beluisteren. Ook het publiek kan de teksten meelezen en zo nodig meezingen. Wie een verzoeknummer aanvraagt kan aangeven voor wie of welke speciale gelegenheid het is, daarna kiezen of hij of zij een donatie wil geven en zo ja hoeveel. Dat geld wordt via de Mollie-rekening van de artiest betaald. Als er een match is, speelt de band het nummer live via de Ask-a-song pagina of de kanalen als Facebook, YouTube of Vimeo.



Het platform is gratis en kan door honderdduizenden bands en artiesten wereldwijd gebruikt worden. Zowel door professionals, semi-professionals als amateurmusici. ,,In feite vragen bands aan hun fans: zeg maar wat je wilt dat we spelen. Vervolgens krijgen zij een soort privé optreden en steunen ze hun favoriete band of artiest”, legt Wim Zech van Ask-a-song uit.



Zech ontwikkelde het platform een tijdje geleden voor zijn eigen band. ,,Het idee was een applicatie te bouwen waarmee het publiek tijdens optredens verzoeknummers uit een lijst kan aanvragen. Met het Coronavirus kwam alles stil te liggen en kwamen ook de muzikanten thuis te zitten. Daarom hebben we Ask-a-song nu uitgebreid tot een platform waaraan bands en artiesten hun livestream kunnen koppelen en zo toch voor hun publiek kunnen optreden”, vertelt hij.