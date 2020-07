Onyx CenterSource kondigt wereldwijd partnerschap aan met WEX om gedigitaliseerde betalingsopties uit te breiden

DALLAS, 14 juli 2020 /PRNewswire/ -- Onyx CenterSource [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2852068-1&h=2085004938&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2852068-1%26h%3D1124063820%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.onyxcentersource.com%252F%26a%3DOnyx%2BCenterSource&a=Onyx+CenterSource], een toonaangevende wereldwijde aanbieder van B2B-betalingen en bedrijfsinlichtingen voor de horeca, heeft vandaag een nieuw partnerschap aangekondigd met WEX Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2852068-1&h=3044234773&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2852068-1%26h%3D1800036561%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wexinc.com%252F%26a%3DWEX%2BInc.&a=WEX+Inc]., een toonaangevende leverancier van financiële technologiediensten, om betalingen aan reisagentschappen die partners zijn te stroomlijnen.



Het partnerschap zal zich richten op virtuele betaalmethoden voor verschillende soorten transacties in de horecasector. Aangezien bedrijven zich blijven richten op het digitaliseren van betalingen, zullen virtuele methoden een integraal onderdeel zijn voor partners uit de industrie en een veiliger betalingsproces mogelijk maken, in dit geval ten voordele van zowel hotels als reisbedrijven, aldus Mark Dubrow, algemeen directeur van Onyx CenterSource.



"De uitgebreide productportefeuille en het wereldwijde bereik van WEX, gecombineerd met hun ervaring in de reis- en horecamarkt en andere sleutelmarkten, maakten van hen een aantrekkelijke partner," aldus Dubrow. "Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking onze mogelijkheden zal uitbreiden om onze klanten beter van dienst te zijn."



Heather Andrews, vicevoorzitter van WEX, Corporate Payments, zei: "WEX is verheugd om samen te werken met Onyx CenterSource om automatisering in de reissector te stimuleren door wrijvingen in B2B-betalingen te verwijderen en tegelijkertijd voor betaalflexibiliteit te zorgen. COVID-19 heeft de digitalisering van betalingen versneld want bedrijven zijn op zoek naar efficiëntie om terug te kunnen groeien. Onyx geeft de leiding in de horecasector. Samen kijken wij naar mogelijkheden om betalingen voor klanten te blijven vereenvoudigen met behulp van een veilige en bewezen oplossing voor betalingen aan leveranciers."



WEX maakt gebruik van virtuele betalingen om internationale en binnenlandse leveranciersbetalingen te stroomlijnen en te automatiseren voor een breed scala van bedrijven, waaronder enkele van 's werelds grootste online reisbureaus. Het bedrijf was een pionier op het gebied van virtuele betalingen in 2000 en heeft een sterke wereldwijde positie met een uitgebreid klantenbestand in Noord-Amerika, Europa, Azië, Australië en Zuid-Amerika.



Over Onyx CenterSource



Onyx CenterSource is een toonaangevende wereldwijde aanbieder van B2B-oplossingen betreffende betalingen en bedrijfsinlichtingen voor de horecasector. Het bedrijf streeft ernaar om langdurige relaties op te bouwen met zijn partners en heeft een passie voor het leveren van kwaliteitsvolle klantendiensten, raadgevende inzichten en kosteneffectieve oplossingen. Met een nalatenschap die dateert uit 1992, faciliteert het bedrijf meer dan $ 2,1 miljard aan betalingen per jaar, in samenwerking met meer dan 150.000 hotels en 200.000 reisboekingsaanbieders in 160 landen. Naast zijn hoofdkantoor in Dallas heeft Onyx CenterSource regionale kantoren in Sevilla, Spanje en Tønsberg, Noorwegen.



Over WEX Inc.



Aangedreven door de overtuiging dat complexe betalingssystemen eenvoudig kunnen worden gemaakt, is WEX een toonaangevende leverancier van financiële technologiediensten in een breed spectrum van sectoren, met inbegrip van de wagenpark-, reis- en gezondheidszorgsectoren. WEX is actief in meer dan 10 landen en in meer dan 20 valuta's via meer dan 5.000 partners over de hele wereld. WEX-wagenparkkaarten bieden een uitzonderlijke betalingszekerheid en -controle aan 14,9 miljoen voertuigen. Het aankoopvolume in reis- en bedrijfsoplossingen groeide in 2019 tot $ 39,6 miljard. Het financiële technologieplatform WEX Health helpt 390.000 werkgevers en 31,8 miljoen consumenten om de zorgkosten beter te beheren. Meer informatie is te vinden op www.wexinc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2852068-1&h=907470582&u=http%3A%2F%2Fwww.wexinc.com%2F&a=www.wexinc.com].



