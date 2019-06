Succesvolle eerste China-MOE Expo & internationale vakbeurs voor consumentengoederen in het Chinese Ningbo

NINGBO, China, 14 juni 2019 /PRNewswire/ -- Van 8 tot en met 12 juni vond in het Chinese Ningbo de eerste China-MOE Expo & internationale vakbeurs voor consumentengoederen plaats. Vertegenwoordigers uit Slowakije, Litouwen, Kroatië en andere Midden- en Oost-Europese (MOE)-landen namen deel aan de Expo. Meer dan tweeduizend gasten uit binnen- en buitenland bezochten de Expo, waaronder overheidsfunctionarissen, internationale organisaties, multinationals, onderzoeksinstituten, exposanten en investeerders.



In vergelijking met voorgaande jaren, waren er dit keer niet alleen meer maar ook meer diverse tentoongestelde producten en diensten. Naast voedingswaren en dagelijkse consumptiegoederen, werden dit jaar ook hightechproducten getoond, waaronder gliders, helikopters, autoʹs en smartmachines. Ruim 3.500 kopers en investeerders van over de hele wereld pendelden heen en weer tussen de verschillende stands, introduceerden hun producten en onderzochten prijs en kwaliteit. Er werden geregeld deals gesloten.



Dit was de eerste editie sinds de opwaardering van de China-MOE Expo naar nationaal niveau. Naast de goederenvakbeurs, bestonden de hoofdactiviteiten van de Expo onder meer uit het China-MOE Samenwerkingsforum, de Internationale vakbeurs voor consumentengoederen, de vijfde China-MOE Bijeenkomst voor investeringssamenwerking, de vierde China-MOE Dialoog over douane-inspectie en quarantaine, en de zesde China-MOE Conferentie over samenwerking tussen bedrijfsverenigingen. Volgens het principe "Overleg, Inbreng en Gemeenschappelijke voordelen", hielden gasten uitgebreide discussies over onderwerpen als de lange termijn groei van het Gordel- en Weginitiatief (Belt and Road Initiative (BRI)), investeren en samenwerken, handelsbevordering en uitbreiding van de import.



Ningbo heeft de laatste jaren veel tijd gestoken in de ontwikkeling van een "16+1"-gebied voor economische en handelssamenwerking. Ningbo organiseerde vier achtereenvolgende jaren de China-MOE Investerings- en Handelsbeurs. In 2017 werd in Ningbo de eerste China-MOE demonstratiezone voor economische en handelssamenwerking gelanceerd. Dit jaar organiseerde Ningbo de eerste China-MOE Expo en liet daarmee zien dat de stad de economische en handelskanalen tussen China en de MOE-landen heeft geopend. Dit is een drijvende kracht achter Ningbo's bijdrage aan culturele uitwisseling en samenwerking op het gebied van toerisme tussen China en de MOE-landen. In navolging van de Investerings- en Handelsbeurs, heeft Ningo drie opeenvolgende jaren de China (Ningbo)-Moe Conferentie Samenwerking in Toerisme en de reisactiviteiten "Duizend Toeristen bezoeken Midden- en Oost-Europa" georganiseerd. Daarmee heeft de stad de multilaterale samenwerking tussen Ningbo, China en Oost-Europa verder verdiept.



De China-MOE Expo wordt een gouden visitekaartje voor Ningbo. Ondertussen gaat de stad door met de integratie van haar ontwikkeling van cultureel toerisme met de nationale BRI-strategie. Daarnaast zal het zich ontwikkelen tot een belangrijk platform voor China om de samenwerking met de rest van de wereld te verdiepen.



CONTACT: Zhou Yiping, +86-17743524497, 2410239359@qq.com