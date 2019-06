Suntech Mono PERC half-cel-module wint de "Top Performer of DNV-GL 2019 PV Module Reliability Scorecard"

WUXI, China, 14 juni 2019 /PRNewswire/ -- Op 4 juni 2019 (Beijing-tijd) vond de SNEC 13e (2019) International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Exhibition & Conference officieel plaats. Tijdens deze show kende DNV-GL (PVEL LLC) de titel "Top Performer of 2019 PV Module Reliability Scorecard" toe aan Suntechs mono PERC half-cel-module.



Suntechs mono PERC half-cel-module levert uitstekende prestaties. Het ontwerp van de half-cel-batterij minimaliseert het interne verlies van de module waardoor de kracht enorm wordt vergroot. Suntechs mono PERC half-cel-module, met een lagere bedrijfstemperatuur en een hogere piekvermogencoëfficiënt dan producten met dezelfde specificatie, kan extra energiewinst opleveren voor klanten. Zowel het grote plaatontwerp met 78 cellen als de hogere vermogensdichtheid verminderen op een effectieve manier het installatiegebied en besparen arbeidskosten en het balanceren van de systemen. Dit maximaliseert de economische superioriteit van het fotovoltaïsche systeem en het uitgangsvermogen, wat zorgt voor een geavanceerde batterijtechnologie en toonaangevende verpakkingstechnologie. Het mono PERC-product van Suntech wordt van harte welkom geheten in de markt.



DNV-GL is 's werelds grootste onafhankelijke adviesbureau op het gebied van energie en hernieuwbare energie. In 2012 ontwikkelde DNV GL het Product Qualification Program (PQP - productkwalificatieprogramma) om investeerders in PV-energiecentrales te voorzien van onafhankelijke en consistente betrouwbaarheid en prestatiegegevens, en de fabrikanten van modules met eerlijke en professionele onafhankelijke kwalificatiediensten.



Gemeld wordt dat de materiaallijsten van fabrikanten van modules die op de kandidatenlijst voor "Top Performers of 2019 PV Module Reliability Scorecard" staan, allemaal 100% gecertificeerd en getest zijn. Om de eerlijkheid van de test en de selectie te garanderen, worden de modules van alle fabrikanten getest met behulp van dezelfde methode en onder dezelfde omstandigheden. Bovendien wordt een nivelleringsvergelijking uitgevoerd.



Na het winnen van de titel "Top Performer of 2018 PV Module Reliability Scorecard", stond Suntech opnieuw op de kandidatenlijst voor 2019. Dit is niet alleen een enorme bevestiging van Suntechs betrouwbaarheid, maar ook de grootst mogelijke erkenning van Suntechs kwaliteit. Suntech is altijd toegewijd aan het promoten van de conversie-efficiëntie van producten, het voortdurend verbeteren van de R&D wat betreft nieuwe technologieën, het verbeteren van fabricagetechnieken, het volmondig leveren van fotovoltaïsche producten van hoge kwaliteit, het leveren van een hoge betrouwbaarheid en hoge kostenprestaties voor de klant dankzij de moderne technische voordelen en het uitstekende productieniveau en het actief bijdragen aan het doel van "netpariteit" voor fotovoltaïsche stroomopwekking.



