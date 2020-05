Walter Global Asset Management gaat samenwerkingsverband aan met Validus, een marktleider in financieel risicobeheer

MONTRÉAL, 14 mei 2020 /PRNewswire/ -- Walter Global Asset Management ("WGAM") is verheugd om aan te mogen aankondigen dat het een minderheidsbelang verworven heeft in Validus, een financieel risicobeheerbedrijf met vestigingen in zowel het VK (Londen en Eton) als Canada (Toronto), en met een klantenbestand dat bestaat uit particuliere vermogensbeheerders, institutionele beleggers en bedrijven.



Deze vierde transactie in één jaar markeert het tweede internationale partnerschap van WGAM en is de belangrijkste kapitaaltoewijzing tot nu toe, waardoor het bedrijf zijn portefeuille met boetiek-vermogensbeheerders en distributeurs kan blijven diversifiëren, en zich voor de eerste keer kan afstemmen op een innovatieve strategische dienstverlener in de financiële sector.



"Validus onderscheidt zich door zijn kenmerkende aanpak met betrekking tot financieel risicobeheer, zijn hoogwaardig team en het exclusieve technologische platform - alsmede zijn zeer sterke groeipotentieel," aldus WGAM's Chief Executive Officer en medeoprichter Sylvain Brosseau. "We zijn verheugd om samen te werken met deze getalenteerde en uitstekend presterende groep mensen om Validus te helpen om nieuwe successen te realiseren."



Als bedrijf dat opgericht is in het kader van de nieuwe vereisten voor robuust risicobeheer na afloop van de wereldwijde financiële crisis, heeft Validus zich in de branche gepositioneerd met een uniek bedrijfsmodel dat berust op de ontwikkeling van op maat gemaakte strategieën voor financieel risicobeheer en het vermogen om deze in de markten uit te voeren. Dit bedrijfsmodel wordt ondersteund door een geavanceerd technologisch platform. "In de huidige wereldwijde context is Validus buitengewoon goed gepositioneerd om in te spelen op de groeiende behoeften van organisaties om hun operationele risico's te begrijpen en beheren in een markt die in de komende jaren zal blijven groeien," voegde de heer Brosseau toe.



"We hebben reeds een sterke aanwezig in Europa, en met een vaste voet in Noord-Amerika zijn we op schema om ons langetermijndoel te realiseren om het belangrijkste onafhankelijke risicobeheerbedrijf in de wereld te worden," aldus Kevin Lester, Managing Partner, Validus. "Deze nieuwe samenwerking is een belangrijke stap in het realiseren van dit doel. WGAM is voor Validus een ontzagwekkende partner die niet alleen geduldkapitaal, een langetermijnbenadering met betrekking tot partnerschappen en een netwerk van contacten inbrengt, maar ook expertise vanuit een hecht team. Het biedt de mogelijkheid om samen met andere gespecialiseerde boetiekbedrijven deel uit te maken van een technologisch platform."



WGAM zal met Validus samenwerken terwijl het de volgende stappen van zijn groeistrategie nastreeft: het voortzetten van zijn internationale expansie met een focus op Noord-Amerika en Azië, het ontwikkelen van nieuwe klantsectoren -- zoals pensioenfondsen en familiekantoren -- en het verder investeren in zijn technologieplatform om de mogelijkheden uit te breiden die reeds door het grote en snelgroeiende klantenbestand van het bedrijf gewaardeerd worden.



Over Walter Global Asset Management



Walter Global Asset Management, opgericht in 2018, is een internationaal private equity-platform dat ontwikkelingskapitaal en expertise biedt aan op groei gerichte boetiek-vermogensbeheerders, distributeurs en strategische dienstverleners, met een aanpak die gebaseerd is op echte partnerschappen. Walter Global Asset Management maakt deel uit van Walter Financial, de investerings-unit van de Walter Group, een zakelijk ecosysteem dat al meer dan 60 jaar succesvol is. www.walter-gam.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2802163-1&h=833918404&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2802163-1%26h%3D660132063%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.walter-gam.com%252F%26a%3Dwww.walter-gam.com&a=www.walter-gam.com]



Over Validus



Validus Risk Management, opgericht in 2010, is een onafhankelijke, door technologie ondersteunde financiële dienstverlener die zich specialiseert in het beheersen van marktrisico's zoals FX, rentetarieven en grondstoffen. Met toonaangevende analytische instrumenten, marktkennis en gepatenteerde technologieën, beheert Validus meer dan US$ 300 miljard aan risicoblootstelling voor enkele van 's werelds grootste institutionele beleggers, fondsbeheerders en bedrijven. www.validusrm.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2802163-1&h=941967861&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2802163-1%26h%3D3654533705%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.validusrm.com%252F%26a%3Dwww.validusrm.com&a=www.validusrm.com]



