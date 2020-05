SDRPY bezoekt gezondheids- en onderwijsprojecten in de provincie Hajjah en levert ultramoderne ambulance

HAJJAH, Jemen, 14 mei 2020 /PRNewswire/ -- Het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) in het gouvernement Hajjah heeft een volledig uitgeruste ambulance afgeleverd bij het Saudi Hospital in Hayran, in het kader van de ondersteuning van de gezondheidssector door het programma, waaronder lokale monitoring en evaluatie van eerder in de provincie gestarte projecten. De ambulance is uitgerust volgens de nieuwste specificaties, met alle functies die toegang tot spoedeisende zorg sneller mogelijk maken, waardoor patiënten met ernstige gezondheidsproblemen, waarbij meer efficiëntie en veiligheid van de dienstverlening vereist is, worden beschermd.



https://mma.prnewswire.com/media/1167825/SDRPY_ambulance.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1167825/SDRPY_ambulance.jpg ]



De levering van de ambulance volgt op de beoordeling door SDRPY van de behoeften van de provincie aan basisdiensten, in coördinatie met de lokale autoriteiten. De huidige wereldwijde gezondheidsproblematiek vereist meer steun aan het Saudi Hospital in Hayran, dat 23.000 begunstigden en gemiddeld 80 patiënten per dag bedient.



Een officiële ondertekeningsceremonie vond plaats in het Saudi Hospital in Hayran in aanwezigheid van de adjunct-gouverneur van Hajjah, Nasser Daaqeen, adjunct-gouverneur voor Tuhama Affairs, Muhammad Sabbar, Directorate Chief van Midi, Ali Saraj, Directorate Chief van Hayran, Hamad Rabeea en Office Director van SDRPY Hajjah ing. Ahmed Madkhali.



De activiteiten van SDRPY in het gouvernement Hajjah bestaan uit lokale bezoeken door programmaspecialisten om te controleren of de corona-pandemie nadelige gevolgen heeft voor lopende projecten, en ook om eerder gestarte educatieve projecten te monitoren, zoals de bouw van scholen met twee verdiepingen die volledig zijn uitgerust door SDRPY. Een van deze scholen is de King Faisal bin Abdulaziz School met 12 klaslokalen in Hayran, die plaats biedt aan meer dan 600 leerlingen; de andere is de Ali bin Abi Talib School met 9 klaslokalen in Midi, waar 400 leerlingen terecht kunnen.



Bij het uitvoeren van lokale monitoring en evaluaties streeft SDRPY ernaar dat de projecten voldoen aan de gestelde normen voor het programma, waarbij de kans op kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor zowel meisjes als jongens in het gouvernement Hajjah wordt vergroot.



https://mma.prnewswire.com/media/1167826/SDRPY_new_schools.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1167826/SDRPY_new_schools.jpg ]



CONTACT: media@sdrpy.gov.sa