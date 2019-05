Met HELRAS uitgeruste Seagull is ingezet door de Israëlische marine in een bi-nationale ASW oefening

HAIFA, Israël, 14 mei 2019 /PRNewswire/ -- In een onlangs, samen met de Griekse marine, onderzeebootbestrijding (ASW) uitgevoerde oefening, heeft de Israëlische marine haar Seagull(TM) Multi-Mission Surface Vessel in een ASW-configuratie met een onboard Helicopter Long- Range Active Sonar (HELRAS) dipping sonar ingezet.



Ongeveer drie maanden geleden werd deze configuratie geïmplementeerd nadat de Israëlische marine een Sea Acceptance Test (SAT) had voltooid voor een HELRAS dipping sonar die met succes was geconverteerd voor gebruik aan boord van de Seagull.



De prestaties van de Seagulls in de oefening toonden aan dat het bedienen van een dipping sonar aan boord van een dergelijk vaartuig de operationele werktijd aanzienlijk verhoogt terwijl de detectiemogelijkheden en de effectiviteit van onderzeebootbestrijding belangrijk worden verbeterd.



Het autonome Seagull multi-mission vaartuig beschikt over schakelbare, modulaire missie payload suites en kan, in aanvulling op ASW, Mijnenbestrijding missies (MCM), Elektronische oorlogsvoering (EW), Maritieme beveiliging (MS), Hydrographie en andere missies met dezelfde vaartuig, missiecontrole systeem en gegevensverbindingen uitvoeren. Seagull biedt de marine een reële krachtmultiplier die voor maritieme operaties betere prestaties levert, waardoor het risico van mensenlevens wordt verminderd en inkoop- en exploitatiekosten drastisch worden verlaagd.



Over Elbit Systems



Elbit Systems Ltd. is een internationaal hoogtechnologisch bedrijf dat zich bezighoudt met een breed scala aan defensie, binnenlandse veiligheid en commerciële programma's in de gehele wereld. De onderneming, waartoe behoren Elbit Systems en haar dochterondernemingen, is actief op het gebied van lucht- en ruimtevaart, land- en marine-systemen, commando, controle, communicatie, computers, inlichtingenbewaking en verkenningen ("C4ISR"), onbemande vliegtuigsystemen, geavanceerde elektro-optica, elektro-optische ruimtesystemen, EW-suites, signaalinlichtingen systemen, gegevensverbinding- en communicatiesystemen, radio's en op cyber gebaseerde systemen. Het bedrijf richt zich ook op het upgraden van bestaande platforms, het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor defensie, binnenlandse veiligheid en commerciële toepassingen en het bieden van een scala aan ondersteunende diensten, waaronder training- en simulatiesystemen.



Voor meer informatie, bezoek www.elbitsystems.com [http://www.elbitsystems.com/], volg ons op:



Facebook [https://www.facebook.com/elbitsystemsltd/?ref=aymt_homepage_panel] | Twitter [https://twitter.com/ElbitSystemsLtd] | Youtube [https://www.youtube.com/channel/UCnHahmwZkl4wddBn5jeHRJQ]



Elbit Systems Ltd., de logo's, merk-, product-, service- en procesnamen die in dit persbericht genoemd worden, zijn de handelsmerken of servicemerken van Elbit Systems Ltd. of van aan haar gelieerde bedrijven. Alle andere merk-, product-, service- en procesnamen die genoemd worden, zijn handelsmerken van hun respektievelijke eigenaars. Verwijzing naar of gebruik van een product, dienst of proces, anders dan dat van Elbit Systems Ltd., betekent geen aanbeveling, goedkeuring, aansluiting of sponsoring van dat product, dienst of proces door Elbit Systems Ltd. Niets hierin opgenomen mag worden opgevat als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of recht onder een patent, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van Elbit Systems Ltd. of van een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk hierin wordt aangegeven.



Photo: https://mma.prnewswire.com/media/886620/HELRAS_Seagull.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/886620/HELRAS_Seagull.jpg]