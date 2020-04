Supermicro introduceert het breedste portfolio in de industrie van op 2nd gen AMD EPYC(TM)-processors gebaseerde systemen met 27 verbroken wereld

New Twin-, blade-, WIO- en GPU-servers bieden wereldrecord verbrekende prestaties en nu ook ondersteuning voor de processors uit de nieuwe high-frequency AMD EPYC 7Fx2-serie



SAN JOSE, Californië, 14 april, 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldwijde leider op het gebied van hoogwaardige computingservices, opslag, netwerkoplossingen en groene computingtechnologie, heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn toonaangevende portfolio van servers die zijn geoptimaliseerd voor 2(nd) gen AMD EPYC(TM)-processors, 27 wereldrecords in prestatiebenchmarks heeft verbroken en dat daar nog meer zullen bij komen. Naast het eerste bladeplatform van de industrie, biedt het gehele portfolio van nieuwe Supermicro H12 A+ servers ondersteuning voor de onlangs aangekondigde processors uit high-frequency AMD EPYC 7Fx2-serie.



https://mma.prnewswire.com/media/1154906/Super_Micro_Computer_Systems_Processors.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1154906/Super_Micro_Computer_Systems_Processors.jpg]



Naast de nieuwe H12 SuperBlade® en Twin A+ servers met single- en dual-socket multi-node, introduceert Supermicro tevens zijn next-generation WIO-lijn met A+ servers alsook een 4U-server die ondersteuning biedt voor acht dubbelbrede GPU's. Met ondersteuning voor PCI-E 4.0 x16 kunnen deze A+ servers 200G-connectiviteit bieden en hebben ze een grote memory-footprint van tot wel vier terabyte (4TB) per socket met snel DDR4-geheugen tot 3200MHz voor baanbrekende prestaties.



"De Supermicro op 2(nd) Gen AMD EPYC-processor gebaseerde A+ servers hebben 27 wereldrecords voor prestatiebenchmarks verbroken en daar komen er nog meer bij", aldus Vik Malyala, senior vicepresident, Field Application Engineering en Business Development bij Supermicro. "Bijvoorbeeld: onze A+ servers hebben baanbrekende prestaties bereikt voor de TPCx-IoT benchmark met de H12 TwinPro(TM) die de hoogst mogelijke prestaties noteerde en per prestatie als voordeligste uit de bus kwam ten opzichte van de voorgaande recordhouders met de nieuwe high-frequency AMD EPYC 7Fx2-processors."



"We zijn ontzettend blij met het nieuwe Supermicro-assortiment op 2(nd) Gen AMD EPYC-gebaseerde servers, en met name de allereerste AMD EPYC-gestuurde bladeserver", zegt Dan McNamara, senior vicepresident en algemeen directeur serverbedrijfseenheid, AMD. "Door gebruik te maken van de aanzienlijke prestatieboost van onze nieuwe high-frequency AMD EPYC 7Fx2-processors, kan Supermicro helpen betere resultaten in kritieke werkbelastingen te verkrijgen voor hun brede klantenbestand."



De nieuwe A+ SuperBlade biedt een prestatie- en densiteit-geoptimaliseerde resourcebesparende architectuur met tot wel 20 hot-pluggable single-socket nodes in 8U en een geïntegreerde netwerkstructuur tot 100G EDR InfiniBand met binnenkort 200G HDR. Met een gedeelde infrastructuur voor koeling, stroom en netwerkservices kan deze high-performance, densiteit-geoptimaliseerde en energie-efficiënte A+ SuperBlade het startkapitaal en bedrijfsuitgaven voor vele organisaties aanzienlijk verlagen.



Supermicro A+ WIO-systemen bieden een breed scala aan I/O-opties waarmee klanten opslag- en netwerkalternatieven kunnen optimaliseren om prestaties te versnellen, efficiëntie te vergroten en de perfecte optie voor hun applicaties te vinden. Deze single-socket 1U-servers ondersteunen drie PCI 4.0 x16-sleuven, 8- of 16-DIMM varianten en redundante, zeer efficiënte stroomvoorziening op platina niveau. Zowel WIO- als Ultra A+ systemen kunnen 10-24 NVMe-schijven per single- of dual-processorsysteem ondersteunen zonder dat er een PCI-E-switch vereist is voor uitstekende opslagprestaties.



Voor optimale acceleratie van AI, Deep Learning en HPC-werkbelastingen, biedt het nieuwe A+ GPU-systeem van Supermicro ondersteuning voor tot acht GPU's van volledige hoogte en dubbele breedte (of enkele breedte) via 'direct-attach' PCI-E 4.0 x16 CPU-to-GPU-lanes zonder een PCI-E-switch voor de minst mogelijke latentie en de hoogst mogelijke bandbreedte. Het systeem biedt tevens ondersteuning voor maximaal drie extra high-performance PCI-E 4.0 uitbreidingssleuven voor verschillende toepassingen, inclusief high-performance netwerkconnectiviteit tot 100G. Een extra AIOM-sleuf ondersteunt een Supermicro AIOM-kaart of een OCP 3.0 mezzanine-kaart.



Supermicro biedt een toonaangevend portfolio van EPYC-gebaseerde systemen en Server Building Block Solutions(®) waaronder ATX- en E-ATX-moederborden. Van single-socket, algemeen verkrijgbare servers en WIO-servers tot hoogwaardige ultraserversystemen en multi-nodesystemen, waaronder BigTwin(TM) en TwinPro(TM): Supermicro stelt klanten in staat oplossingen te bouwen die zijn geoptimaliseerd voor applicaties en een keur aan configuratiemogelijkheden bieden.



Ga naar https://www.supermicro.com/en/products/aplus/solutions/SP3?tab=servers [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2776142-1&h=1904675508&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2776142-1%26h%3D514907583%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2Faplus%2Fsolutions%2FSP3%3Ftab%3Dservers%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2Faplus%2Fsolutions%2FSP3%3Ftab%3Dservers&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2Faplus%2Fsolutions%2FSP3%3Ftab%3Dservers] voor meer informatie over de A+ producten van Supermicro.



Over Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Supermicro®, de toonaangevende vernieuwer van hoogwaardige, zeer efficiënte servertechnologie, is een vooraanstaand leverancier van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, cloudcomputing, zakelijke IT, Hadoop/Big Data, HPC en geïntegreerde systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van zijn We Keep IT Green®-initiatief en biedt klanten de meest energie-efficiënte, milieuvriendelijke oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn.



Supermicro, SuperBlade, BigTwin, TwinPro, Server Building Block Solutions, en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.



AMD, het AMD-pijllogo, EPYC en combinaties hiervan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.



Alle overige merken, namen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.



