LyondellBasell doneert 1,3 miljoen dollar in strijd tegen honger tijdens COVID-19 pandemie

HOUSTON en ROTTERDAM, Netherlands, 14 april 2020 /PRNewswire/ -- LyondellBasell , een van de grootste kunststof-, chemische en raffinagebedrijven ter wereld, kondigde vandaag een donatie aan van 1,3 miljoen dollar aan het Global FoodBanking Network ter ondersteuning van hun inspanningen tijdens COVID-19 en plaatselijke voedselbanken in de Verenigde Staten.



"Zelfs in goede tijden zijn honger en gebrek aan voeding een uitdaging. De COVID-19 pandemie heeft de behoefte aan voeding nog ernstiger gemaakt omdat voedselbanken over de hele wereld een toename van de vraag ervaren en een afname van de voedseldonaties ", aldus LyondellBasell CEO Bob Patel. "Naast het werk dat ons team doet om materialen te leveren die worden gebruikt in medische toepassingen, wilden we die mensen die moeite hebben om eten op tafel te krijgen, helpen door deze uiterst belangrijke organisaties te ondersteunen".



De donatie van LyondellBasell zal voedselbanken ondersteunen in 17 landen en gemeenschappen waarin het bedrijf opereert.



"De pandemie heeft verschillende facetten van ons leven verstoord en miljoenen mensen, waarvan velen nog niet eerder hulp nodig hebben gehad, zijn afhankelijk van onze voedselbankorganisaties om eten op tafel te krijgen", aldus Lisa Moon, president en CEO van het Global FoodBanking Network. "Ons netwerk van voedselbanken over de hele wereld staat in de frontlinie van deze internationale pandemie. LyondellBasell's steun zal helpen de druk te verlichten die voedselbanken momenteel voelen en zal ons helpen meer mensen te bereiken die in deze moeilijke tijd te maken hebben met honger. "



Het doneren van fondsen om voeding te leveren aan mensen in nood is slechts één manier waarop LyondellBasell heeft gereageerd tijdens deze pandemie. Het bedrijf heeft onlangs isopropylalcohol aan Huntsman gedoneerd voor de productie van viereneenhalve ton handdesinfectiemiddel om gezondheidswerkers die COVID-19 patiënten behandelen te helpen beschermen.



Bovendien worden de materialen van LyondellBasell gebruikt in veel toepassingen die van cruciaal belang zijn voor de bescherming en het behoud van de gezondheid en veiligheid, zoals medische hulpmiddelen, beschermingsmiddelen, reinigingsmiddelen en diverse farmaceutische toepassingen. Het bedrijf blijft zijn klanten voorzien van een verscheidenheid aan materialen, waaronder polypropyleenharsen, die worden gebruikt voor de productie van gesmolten vezels die zorgen voor de filtratie van gezichtsmaskers; masterbatch-producten die worden gebruikt in ademende films voor beschermende pakken; en, polypropyleen, ethyleenoxide en propyleenoxide die worden gebruikt om medische spuiten, medische testkits, zepen, desinfecterende middelen en vele andere producten te maken.



Voor informatie over LyondellBasell's voortdurende reactie op de COVID-19 pandemie, ga naar www.lyondellbasell.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2775345-1&h=1757483150&u=http%3A%2F%2Fwww.lyondellbasell.com%2F&a=www.lyondellbasell.com] of volg het bedrijf op LinkedIn, Facebook of Twitter.



Over LyondellBasell LyondellBasell is een van de grootste kunststof-, chemische en raffinagebedrijven ter wereld. Met haar medewerkers over de hele wereld produceert LyondellBasell materialen en producten die de sleutel vormen tot de ontwikkeling van oplossingen voor moderne uitdagingen, zoals het verbeteren van de voedselveiligheid door middel van lichtgewicht en flexibele verpakkingen, het beschermen van de zuiverheid van de watervoorziening door sterkere en veelzijdigere leidingen, het verbeteren van de veiligheid, het comfort en de brandstofefficiëntie van veel auto's en vrachtwagens op de weg, en het waarborgen van de veilige en effectieve functionaliteit in elektronica en apparatuur. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan 100 landen en is 's werelds grootste producent van polymeerverbindingen en de grootste licentiegever van polyolefinetechnologieën. In 2020 werd LyondellBasell voor het derde achtereenvolgende jaar opgenomen in de lijst van "World's Most Admired Companies" van Fortune magazine.



