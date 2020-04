SDRPY zorgt voor banen voor 300 vissers in Socotra

2e serie moderne vissersboten afgeleverd.



SOCOTRA, Jemen, 14 april 2020 /PRNewswire/ -- Ter afronding van een project om 100 boten te leveren aan vissers die zijn getroffen door orkanen en tropische omstandigheden, verdeelt het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) de tweede serie vissersboten met moderne motoren in het gouvernement van de Socotra-archipel. 300 vissers zullen direct profiteren van deze gift die is gericht op het herstel van de visserijsector, het verbeteren van gezinsinkomens, het vergroten van de zelfvoorzienendheid om tot duurzame voedselproductie te komen en het verhogen van de productiviteit. Ook draagt het bij aan een duurzaam economisch klimaat en vergroting van de werkgelegenheid.



De gouverneur van Socotra, Ramzi Ahmed Mahrous, bevelhebber van de Saoedische strijdkrachten in Socotra brigadegeneraal Abdul Rahman bin Salman Al-Hajji, de veiligheidsdirecteur van Socotra, kolonel Faiz Al-Shathi en marinecommandant en kolonel Ali Salmin namen deel aan het evenement in aanwezigheid van een aantal lokale regeringsleiders en militaire en veiligheidsfunctionarissen.



"Namens alle inwoners van de provincie dank ik de bewaarder van de twee heilige moskeeën, koning Salman bin Abdul Aziz en zijn kroonprins, Mohammed bin Salman", zei gouverneur Mahrous tijdens de inauguratie. Hij bedankte ook de supervisor-general van de SDRPY, Ambassadeur Mohammed bin Saeed Al Jaber voor zijn interesse en inspanningen om met medewerkers van het programma samen te werken aan ontwikkelings- en wederopbouwprojecten in vitale sectoren in de provincie. De projecten die het Koninkrijk Saoedi-Arabië de inwoners van de provincie heeft gegeven, zullen nog generaties lang worden herinnerd, benadrukte de gouverneur, en hij zei dat Socotrans loyaal zou blijven aan hun Saoedische broers en zussen.



Brigadegeneraal Al-Hajji bevestigde dat het project een uitbreiding was van het project dat het koninkrijk in Socotra had uitgevoerd onder leiding van koning Salman en de kroonprins, ter ondersteuning van alle Jemenitische provincies, met directe deelname van de supervisor van SDRPY, ambassadeur Al Jaber. Al-Hajji legde uit dat de boten die werden afgeleverd waren vervaardigd in lokale Jemenitische fabrieken volgens speciale specificaties om ze aan te passen aan de omstandigheden in de Socotra-archipel. Dit was de tweede partij boten, zei hij, die ter ondersteuning van de Jemenitische broeders op het eiland arriveerde.



De visserijsector in Jemen biedt werkgelegenheid aan meer dan een half miljoen individuen, die op hun beurt 1,7 miljoen mensen ondersteunen, dit is 18% van een kustbevolking van 9,4 miljoen mensen. Visserij is dus een belangrijke inkomstenbron, een belangrijke sector voor het scheppen van banen en het levert een belangrijke bijdrage aan de economie. De Jemenitische visserij is een essentieel onderdeel van het levensonderhoud van de Jemenitische burgers en een belangrijke bron van voedselzekerheid.



De hoge kosten van boten, waarvan ongeveer 36.000 vissers afhankelijk zijn, vormen een groot probleem nu de prijzen met 100% tot 150% zijn gestegen, naast een stijging van de motorprijzen met 200%. In 2018 bedroegen de kosten van een motor 3.900.000 Jemenitische riyals (ongeveer $ 15.400).



De activiteiten van SDRPY zijn niet beperkt tot de vissers van de Socotra-archipel, aangezien het programma ook 100 boten heeft geleverd aan vissers in het Al-Mahra-gouvernement. De kustlijn van de Republiek Jemen strekt zich uit over meer dan 2500 km en langs drie zeeën - de Rode Zee, de Golf van Aden en de Arabische Zee - en omvat 10 provincies: Aden, Abyan, Hadramaut, Hodeidah, Hajjah, Lahj, Taiz, Shabwah, Al-Mahra en Socotra. De Jemenitische territoriale wateren bevatten meer dan 350 vissoorten en andere zeedieren.



SDRPY streeft ernaar haar ontwikkelingsdoelen te bereiken in overeenstemming met Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de VN 14: "Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen."



CONTACT: media@SDRPY.gov.sa