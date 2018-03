Boon Edam Krijgt Order 55 Beveiligingspoortjes Evolution Tower Moskou

Moskou, Rusland, maart 2018 – Koninklijke Boon Edam heeft de opdracht verkregen voor de levering en installatie van in totaal 55 beveiligingspoortjes in het entreegebied van de prestigieuze Evolution Tower in Moskou.



Multifunctioneel centrum voor iedereen



Het gedraaide gebouw is gelegen aan de Presnenskaya-dijk van de rivier de Moskva. De bouw van de toren begon in 2011 en werd ontworpen door de Britse architect Tony Kettle (Kettle Collective) en de Schotse kunstenaar Prof Karen Forbes (Universiteit van Edinburgh). Het multifunctionele centrum bestaat uit 2 hectare openbaar plein, een 10 meter hoge ceremoniële trap, gazons en waterpartijen. Onder deze piazza niveaus verbindt het 2 verdiepingen tellende winkelcentrum de Evolution Tower met het metrostation en een brug over de rivier.



Het innovatieve design weerspiegelt de snelheid en energie van het moderne Russische stadsleven.



Esthetica en beveiliging gecombineerd in iconisch gebouw



Het gebouw, ook wel bekend als City Palace Tower of Wedding Palace, is zonder twijfel hét nieuwe iconische gebouw van de stad. Boon Edam Rusland zal het gebouw voorzien van maar liefst 42 Speedlane Swing beveiligingspoortjes en 13 Winglock 900 toegangspoortjes.



In een wereld waarin de stadsgezichten gedomineerd worden door skyscrapers, wordt het belang van beveiligde en tegelijkertijd gastvrije entreeoplossingen steeds groter. Voor de 80.000 m2 kantoorruimte en 36.000 m2 aan winkel en amusement faciliteiten van de Evolution Tower moest een balans gemaakt worden tussen hoge doorloopcapaciteit en een goede beveiliging.



De Speedlane Swing doorloopsluizen worden vaak toegepast als grens tussen publieke en private gebieden in gebouwen, waarbij ze zorgen voor een vloeiende doorstroom van grote aantallen mensen. De Winglock 900 poortjes zijn opgebouwd uit één enkel glaspaneel en een slanke roestvaststalen kolom. De Winglock wordt vaak gebruikt in combinatie met andere beveiligingsproducten en is zeer geschikt voor gecontroleerde doorgang van mensen in rolstoelen of personen met trolleys of grote pakketten.



Een sterke samenwerking



Bij projecten van deze omvang zijn vaak veel partijen betrokken. Boon Edam heeft nauw samengewerkt met onderstaande partijen om tegemoet te komen aan de wensen en eisen op het gebied van esthetica en beveiliging:



-De interieurontwerper: Elforma



-De systeemintegrator: Komis



-De klant: ZAO Integrator



-Projectleider Boon Edam Rusland: Sergey Loskutov





Coming Soon



De installatie van de toegangscontroleproducten is inmiddels begonnen en het entreegebied zal naar verwachting deze zomer opgeleverd worden.