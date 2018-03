VR Group kiest Conduent voor de incasso van de ritprijzen voor het Finse spoorwegnet

LONDON, March 14, 2018 /PRNewswire/ --



Vandaag heeft Conduent Incorporated [https://www.conduent.com ] aangekondigd dat de VR Group [http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup ], exploitant van het Finse spoorwegnet, de Conduent Expert 6000-kaartjesautomaat heeft geselecteerd om de infrastructuur voor de kaartverkoop te verbeteren. De nieuwe kaartautomaat verbetert de ervaring van de eindgebruiker en zorgt dat het spoorwegnet een betere optie wordt.



"De Conduent Expert 6000-kaartjesautomaat voldeed aan onze eisen voor hoogwaardige technologie die kan worden geconfigureerd om aan onze specifieke behoeften te voldoen", zegt Pia Luukkonen, inkoopmanager van de VR Group.



De belangrijkste kenmerken van de Conduent Expert 6000 zijn:





- Een 27-inch lcd ProCap-aanraakscherm met multi-touch en gebarenondersteuning. Een

verlicht oppervlak biedt ruimte om reclame te maken voor de kaartverkoop of voor

andere producten.

- Een schuin display van 8 graden met in een hoogte verstelbare verkoopapplicatie biedt

een uitstekende gebruikerservaring en voldoet aan de strengste

toegankelijkheidsnormen.

- 7 mm krasbestendig veiligheidsglas beschermt het scherm tegen schade en vandalisme.





"Vervoersexploitanten zoals de VR-groep worden voortdurend uitgedaagd om meer te doen met minder", zegt Jean-Charles Zaia, vice-president en portfolioleider openbaar vervoer bij Conduent. "De goed configureerbare Conduent Expert 6000-kaartjesautomaat is ontworpen om geld te besparen en tegelijkertijd de beleving van de eindgebruiker te verbeteren".



De installatie van de nieuwe kaartjesautomaten van Conduent begint begin 2018 en zodra dit is voltooid, zijn er 130 automaten geïnstalleerd in het VR-netwerk.



Conduent biedt een heel scala van kaartjesautomaten, van geavanceerde automaten die alle betaalmiddelen ondersteunen tot goedkope apparaten, die tegemoet komen aan de uiteenlopende behoeften van transportbedrijven en autoriteiten.



Conduent is een toonaangevende leverancier van oplossingen voor openbaar vervoer en mobiliteits [https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/transit-apps ] oplossingen, inclusief elektronische tolheffing parkeerbeheer [https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/parking-management-systems ], geavanceerde transit- [https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/public-transportation-management ] en veiligheidssystemen [https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/road-safety ]- die geautomatiseerde, op analyses gebaseerde, gepersonaliseerde diensten bieden aan overheidsinstanties en gebruikers. Het bedrijf helpt al meer dan 40 jaar vervoersklanten in meer dan 27 landen.



Over Conduent



Conduent is de grootste leverancier van gediversifieerde zakelijke diensten ter wereld, met toonaangevende mogelijkheden op het gebied van transactieverwerking, automatisering en analyse. Medewerkers van het bedrijf zijn er over de hele wereld heen op gericht om het grote en gevarieerde klantenbestand te helpen een hoogwaardige dienstverlening te bieden aan de mensen die zij bedienen. Het klantenbestand bestaat onder meer uit 76 van de Fortune 100-bedrijven en meer dan 500 overheidsinstanties.



Het gedifferentieerde aanbod van Conduent raakt dagelijks miljoenen levens, inclusief twee-derde van alle verzekerde patiënten in de VS en bijna negen miljoen mensen die dagelijks via tolsystemen reizen. Of het nu gaat om digitale betalingen, schade-afhandeling, uitkeringsadministratie, geautomatiseerde tolheffing, klantenzorg of gedistribueerd leren - Conduent beheert en moderniseert deze interacties en creëert waarde voor zowel de klanten als hun eindgebruikers. Meer informatie op http://www.conduent.com.



