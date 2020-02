Connectria start AVG-conform IBM i Cloud & VMware Cloud Datacentrum in Amsterdam

ST. LOUIS, 14 februari 2020 /PRNewswire/ -- Connectria, een wereldwijde aanbieder van beheerde clouddiensten en cloud hosting, heeft vandaag aangekondigd dat het haar IBM i Cloud Hosting, VMware Cloud Hosting en datacentrumactiviteiten heeft uitgebreid naar de Europese Unie (EU) met de start van een AVG-conform datacentrum, in de Equinix Amsterdam Metro International Business Exchange(TM) in Nederland.



"Meer dan een derde van onze klanten is actief in de EU of het Midden-Oosten", zegt Rusty Putzler, Vice President en COO van Connectria. "We hebben voor Equinix in Amsterdam gekozen als locatie voor ons IBM i Cloud- en VMware Cloud-datacentrum, omdat het een van de beste datacentra ter wereld is, gelegen in het commerciële hart van Europa met meer dan 250 netwerkaanbieders die het datacentrum bedienen. Deze faciliteit is een perfecte locatie voor organisaties die willen dat hun IBM i- en VMware-systemen binnen de EU gevestigd zijn in een AVG-compatibel datacentrum, ondersteund door Connectria's toonaangevende IBM i en VMware beheerde services en ondersteuning."



"We zijn erg enthousiast over onze expansie in Europa", aldus Rich Waidmann, oprichter, president en CEO van Connectria. "We zijn deze uitbreiding naar Europa al enkele jaren aan het plannen en de dynamische groei van ons IBM i- en VMware Cloud-bedrijf heeft ons in staat gesteld de eerste stap te zetten naar een wereldwijd datacentrum", voegde hij eraan toe. "Ik verwacht dat we de komende jaren ook naar andere delen van de wereld zullen uitbreiden."



Over Connectria Connectria werd opgericht in 1996 en is 15 keer bekroond tot Beste Werkplek; het biedt bekroonde cloudhosting, cloudbeheerde dienstverlening, cloudbeveiliging en cloudmanagementsoftware voor meer dan 1.000 klanten wereldwijd. We waren het eerste beheerde hostingbedrijf met naleving van HIPAA en het eerste bedrijf dat zorgde voor HIPAA- en PCI-conformiteit in AWS en Azure. We zijn ook de grootste IBM i (AS/400) cloudleverancier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2719333-1&h=3634962985&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2719333-1%26h%3D508120573%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2646342-1%2526h%253D123651429%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.connectria.com%25252Ftechnology%25252Fibm%25252Fibm-i-hosting%25252F%2526a%253DIBM%252Bi%252B(AS%25252F400)%252Bcloud%252Bprovider%26a%3DIBM%2Bi%2B(AS%252F400)%2Bcloud%2Bprovider&a=IBM+i+(AS%2F400)+cloudleverancier] ter wereld. Door de toevoeging van WSM in 2019 zijn we ook een leider geworden in het leveren van cloudmigratie- en transformatieservices voor organisaties van elke omvang.



De kern van onze bedrijfsfilosofie is No Jerks Allowed [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2719333-1&h=2761590152&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2719333-1%26h%3D3196274203%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2646342-1%2526h%253D2058067351%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.connectria.com%25252Fabout_us%25252Fno_jerks_allowed.php%2526a%253DNo%252BJerks%252BAllowed%26a%3DNo%2BJerks%2BAllowed&a=No+Jerks+Allowed](®), waarbij elke medewerker zich extra inzet om voor onze klanten te zorgen. Being The Jerk Free Company(® )reikt ook verder dan onze mensen. U doet gemakkelijk zaken met ons via flexibele voorwaarden, schaalbare oplossingen en eenvoudige prijsstelling om te voldoen aan de technologische behoeften van organisaties van elke omvang.



