Met de overname van Telegenic versterkt Euro Media Group zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Europa op het vlak van audiovisuele dien

Euro Media Group (EMG) heeft de overname van Telegenic aangekondigd, een belangrijke speler in het Verenigd Koninkrijk en de Europese markt op het vlak van audiovisuele diensten.



Telegenic beschikt over een vloot van 15 registratiewagens uitgerust met de meest geavanceerde technologie die beschikbaar is voor HD- en UHD/HDR-producties en levert diensten aan enkele van 's werelds grootste spelers in de sport-, entertainment- en muzieksector.



Telegenic heeft onlangs een kantoor geopend in de Verenigde Staten en levert momenteel onder andere diensten aan Sky en de PGA Tour.



Deze overname maakt deel uit van de strategie van EMG om haar activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Europa te versterken en om haar productiecapaciteiten en diensten uit te breiden, zodat de Groep nog meer grote evenementen op wereldniveau in beeld kan brengen. EMG zal een beroep doen op de ervaring en expertise van het huidige managementteam van Telegenic om de ontwikkeling van zijn activiteiten voort te zetten met de steun van de Groep.



Patrick van den Berg, co-CEO van EMG, zei: "We zijn verheugd om Telegenic en zijn zeer getalenteerde en gerespecteerd team te mogen verwelkomen bij Euro Media Group. Deze overname past volledig binnen onze internationale groeistrategie en in het bijzonder onze ambitie om onze positie te consolideren in markten met een groot potentieel. Daarnaast toont dit dat we in staat zijn om succesvolle bedrijven aan te trekken en te integreren in de groep om onze business te versterken. Ons doel is om te blijven groeien in Europa en daarbuiten, door zowel autonome groei als acquisities, terwijl de activiteiten van Telegenic in de VS EMG in staat stellen haar internationale aanwezigheid verder uit te breiden".



Peter Bates en Terry James, de belangrijkste aandeelhouders en het senior management van Telegenic, stelden: "Dit is een uitgelezen kans om het potentieel van ons bedrijf verder te ontwikkelen om opkomende technologieën te verkennen in een industrie die volop evolueert naar een nieuwe manier van werken. Al meer dan 20 jaar staat Telegenic synoniem voor belangrijke technologische mijlpalen en biedt het bedrijf toonaangevende innovatie, geleverd door een zeer getalenteerd en gemotiveerd team. Door deel uit te maken van EMG kunnen we blijven voortbouwen op onze uitmuntende reputatie, samen met bedrijven die onze passie, waarden en ambitie delen".



Over Euro Media Group:



Euro Media Group is een toonaangevende leverancier van omroep- en audiovisuele diensten op de Europese markt. De groep combineert unieke knowhow en internationaal erkende expertise om de volledige waardeketen van beeldvorming tot distributie te bedienen. De Euro Media Group is een gewaardeerde partner voor belangrijke internationale evenementen, waaronder sport (Tour de France, Ryder Cup, FIFA World Cup, UEFA European Championships en Formula One, ...), live shows (Eurovisie, MTV Awards, BRIT Awards en Royal Events, ...) en entertainment (The Voice, Masterchef, de X-Factor, ....). Euro Media Group heeft een gevarieerd aanbod van studio's en een van de grootste vloten van registratiewagens in Europa.



