BNG Bank ontvangt kapitaalvereiste 2019 van ECB

Als onderdeel van het jaarlijkse Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) heeft de Europese Centrale Bank de totale SREP kapitaalvereiste voor BNG Bank vastgesteld op 10.25%, effectief per 1 maart 2019.



Deze totale SREP kapitaalvereiste bestaat uit (i) de minimale CET1 vereiste onder Pillar 1 (4.5%), (ii) de Pillar 1 Additional Tier 1 vereiste (1.5%), (iii) de Pillar 1 Tier 2 vereiste (2%), (iv) de Pillar 2 CET1 kapitaalvereiste (Pillar 2 requirement, 2.25%). Inclusief de buffer vereisten (de capital conservation buffer (CCB, 2.5% CET1) en de Other Systemic Important Institution buffer (OSII, 1.00%) resulteert dit in een Overall Capital Requirement van 13.75%.



Per 30 juni 2018 bedraagt de Tier-1 ratio 38%. De kapitalisatie van BNG Bank ligt hiermee substantieel boven de ECB vereiste.



BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van meer dan EUR 140 miljard zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar een redelijk rendement voor haar publieke aandeelhouders.



