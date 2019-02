Neolac en andere toonaangevende biologische merken komen bijeen tijdens de BIOFACH2019- handelsbeurs

Biologische ecosystemen versterken de wereldwijde toekomst



NUREMBERG, Duitsland, 14 februari 2019 /PRNewswire/ -- Naarmate mensen meer aandacht besteden aan de voedselveiligheid en -gezondheid, wordt biologisch voedsel steeds vaker verwelkomd door consumenten over de hele wereld en staat de ontwikkeling van de industrie steeds vaker in de schijnwerpers. De 30e BIOFACH-handelsbeurs - 's werelds toonaangevende handelsbeurs voor biologisch voedsel, gehost door NürnbergMesse GmbH en gesponsord door de Europese Commissie voor landbouw en plattelandsontwikkeling en het Duitse Federale Ministerie van Voeding en Landbouw, opende op 13 februari 2019 zijn deuren in de Duitse stad Nuremberg. Het Nederlandse merk voor biologisch melkpoeder, Neolac, en andere internationale biologische merken werden uitgenodigd om deel te nemen aan het evenement.



BIOFACH creëert een uitwisselingsplatform voor een wereldwijde biologische industrie die hoge professionele normen nastreeft.



BIOFACH, dat sinds 1990 eenmaal per jaar gehouden wordt en internationale en professionele invloed uitoefent binnen de biologische sector, wordt elk jaar in februari gehouden en is een evenement dat de deelname van de beste biologische merken van over de hele wereld aantrekt. BIOFACH heeft zich ontwikkeld tot 's werelds grootste en de meest geconcentreerde tentoonstelling en beurs voor biologische voedingsproducten. De tentoonstelling voldoet aan de hoogste internationale en professionele normen voor biologische producten en staat alleen open voor bedrijven uit de bio-sector. Alle tentoongestelde producten moeten bio-gecertificeerd zijn door een NL-BIO-01, Non-EU Landbouw of IFOAM (International Federal of Organic Agriculture Movement)-certificaat. Hierdoor zal het voortdurend tentoonstellen van hoogwaardige producten gewaarborgd worden terwijl het tegelijkertijd het meest gezaghebbende uitwisselingsplatform voor het bevorderen van de ontwikkeling van de wereldwijde bio-sector is.



Biologisch melkpoeder is het nieuwe aandachtspunt voor consumenten over de hele wereld, waarbij de Europese biologische merken de meeste aandacht krijgen.



In recente jaren is biologisch melkpoeder steeds vaker het focuspunt voor klanten over de hele wereld geworden. Als de geboorteplaats van de moderne zuivelindustrie, heeft Europa altijd op de voorgrond gestaan met zijn nu honderd jaar oude productietechnologie en zijn natuurlijke geografische voordelen. Hoogwaardig biologisch melkpoeder, geproduceerd door Europese landen, is favoriet bij moeders over de hele wereld. Een groot aantal Europese merken biologische melkpoeder zijn uitgenodigd om tijdens BIOFACH2019 hun waren tentoon te stellen. Onder deze exposanten bevinden zich Neolac, Löwenzahn Organics, Belourthe, Prémibio en La Mandorle. Het meest opvallend is dat Neolac, in zijn rol als het dominante merk van biologisch melkpoeder in Nederland, zowel een Nederlandse versie als een Chinese versie introduceerde, zodat het bedrijf bezoekers van over de hele wereld zijn internationale bekwaamheid als gevolg van de aanzienlijke verkoopcijfers in beide landen kon tonen.



Neolac is een merk van biologisch melkpoeder dat het eigendom is van Hyproca Dairy Group BV, een Nederlands zuivelbedrijf met een 100-jarig bestaan. Neolac heeft zich binnen de sector voor biologisch melkpoeder gevestigd als benchmark voor professionele hoge normen als gevolg van zijn rijke ervaring en de ondersteuning van Hyproca Dairy Group BV. De Nederlandse versie van Neolac heeft zowel het Nederlandse als het Europese biologische certificaat ontvangen, terwijl de Chinese versie een aanvullend Chinees biologisch certificaat heeft.



Aggregatie van de biologische sector in de wereld versterkt de toekomstige ontwikkeling ervan



Als barometer van de wereldwijde biologische sector, is BIOFACH de meest prestigieuze en invloedrijke vakbeurs gespecialiseerd in biologische producten. BIOFACH leidt de ontwikkeling van de wereldwijde biologische sector en bevordert de marktontwikkeling voor en internationale handel in biologische goederen. In lijn met een bedrijfsmissie om een "gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid te vestigen", hebben Neolac en andere biologische merken professionele normen aangenomen die pleiten voor productkwaliteit en de ontwikkeling van de sector, aangezien biologisch melkpoeder alleen de zuiverste voedingsstoffen gebruikt om de natuurlijke groeiomgeving van de baby te beschermen. Daarnaast heeft de biologische sector een economie gecreëerd gebaseerd op natuurlijke producten die het bewustzijn over het belang van milieubescherming bij de consument stimuleren. Tegelijkertijd stemt een organisch ecosysteem zich af op de natuur om een samenleving te creëren die milieubewust en verantwoordelijk is. De biologische wereld maakt de toekomst van de mensheid mogelijk met behulp van het wereldwijde duurzame ecosysteem.



