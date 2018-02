Twee vooraanstaande advocaten op de kapitaalmarkt voegen zich bij Milbank in Londen

Apostolos Gkoutzinis en Rebecca Marques brengen uitvoerige expertise in obligatiefinanciering met hoog rendement



LONDEN, 14 februari 2018 /PRNewswire/ -- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP verheugd te mogen bekendmaken dat Apostolos Gkoutzinis en Rebecca Marques zich als partners bij de Londense vestiging van de firma hebben gevoegd.



Meneer Gkoutzinis is een van de leidende kapitaalmarktadvocaten in Europa. Hij staat bekend om zijn expertise in complexe transacties met hoge opbrengst en belangrijke mandaten met betrekking tot het Griekse financiële en bankensysteem. Hij is tevens eigenaar van een van de bekendste zakelijke obligatie-uitgiftefirma's van Europa. Hij heeft in het bijzonder ervaring op het gebied van obligatiefinancieringen met hoge opbrengsten, herfinancieringen en leveraged buyouts voor bedrijven, sponsoren voor private equity en investeringsbanken. Hij staat ook bekend om zijn deskundigheid op het gebied van balansbeheer, herstructurering en equitytransacties. In Griekenland, waar hij een van de hoogst aangeschreven, internationale juridische praktijken leidt, is Gkoutzinis actief geweest in een lange lijst van belangrijke, internationale beursintroducties, obligatie-emissies met hoog rendement, complexe financiële herstructureringen en herkapitaliseringen sinds 2005. Hij is in 2015 benoemd tot Finance Lawyer of the Year voor zijn werk aan de herkapitalisering van het Griekse bankensysteem en werd in datzelfde jaar opgenomen in de lijst met '40 Rising Stars in the legal profession under 40' door Financial News.



Mevrouw Marques brengt een schat aan expertise mee naar Milbank in uiteenlopende, internationale effectentransacties uit naam van emittenten, sponsoren en underwriters. Haar praktijk heeft brede ervaring in obligatie-emissies met hoog rendement voor bedrijven en leveraged buyouts, internationale kapitaalmarkttransacties alsook balansbeheer.



"Londen is een belangrijke drijfkracht geweest voor de groei en het succes van de firma. Apostolos en Rebecca zijn twee uitstekende aanwinsten voor onze vestiging in Londen na onze aankondiging van de toevoeging van vier partners op het gebied van financiële herstructurering, de versterking van onze ambities in Londen en wereldwijd om onze klanten toegang te bieden tot ongeëvenaarde diepte en breedte in complexe financiën en financiële herstructurering. We zijn tevens verheugd over dat we onze klanten nu een van de prominentste Griekse praktijken van alle internationale advocatenkantoren kunnen bieden. We zijn ontzettend blij dat we Apostolos en Rebecca bij de firma mogen verwelkomen", aldus Scott A. Edelman, voorzitter van Milbank.



Marcelo Mottesi, hoofd van de Global Capital Markets Group bij Milbank, voegt daaraan toe: "Apostolos en Rebecca zullen enorme aanwinsten zijn voor onze firma. Met Apostolos en Rebecca kunnen we een van de meest hoogstaande pan-Europese en trans-Atlantische kapitaalmarkten in Londen bieden. We zijn zeer verheugd dat we ze in ons team mogen verwelkomen en kijken ernaar uit onze klanten het allerbeste te kunnen bieden met ongeëvenaarde expertise aan beide kanten van de Atlantische Oceaan."



"Milbank heeft in recente jaren een sleutelrol gespeeld in het advies over een aantal van de grootste en meest complexe kapitaalmarkten en leveraged finance-deals. Door de toevoeging van Apostolos en Rebecca aan ons team worden onze bestaande, marktleidende capaciteiten Londen en de VS uitgebreid", zegt Marc Hanrahan, internationaal voorzitter van de Leveraged Finance Group bij de firma.



"Door de enorme ervaring in kapitaalmarkten van Apostolos en Rebecca te combineren, vooral met betrekking tot obligatie-emissies met hoog rendement, kan onze bestaande leveraged finance-praktijk het allerbeste bieden aan onze klanten binnen leningen en obligaties", voegt Suhrud Mehta toe, co-managing partner bij het Milbank-kantoor in Londen. "Ons bestaande aanbod op financieringsgebied heeft een bewezen staat van dienst wat betreft advisering over de meest innovatieve en complexe internationale transacties van de markt. Nu dat Apostolos en Rebecca zich bij ons in Londen voegen, kunnen we onze financiële klanten bedienen met ongeëvenaarde kennis en onze pan-Europese en trans-Atlantische aanbod in financiën."



"Milbank heeft mijns inziens een van de leidende, geïntegreerde internationale praktijken op financieringsgebied in leveraged finance, kapitaalmarkten, gestructureerde financiering, projecten en complex kredietproducten", aldus Apostolos Gkoutzinis. "De uitstekende reputatie die de firma heeft in financiën spreekt mij enorm aan. Rebecca en ik kijken ernaar uit het fantastische team te versterken en het wereldwijde platform en de resources van de firma te benutten."



Apostolos Gkoutzinis komt bij Milbank vanuit Shearman & Sterling, waar hij het hoofd van European Capital Markets was. Hij behaalde zijn LL.M. aan Harvard Law School en een Ph.D. en LL.M. aan de University of London. Zijn LL.B. behaalde hij aan de Aristoteles-universiteit van Thessaloniki.



Rebecca Marques komt ook van Shearman & Sterling. Ze behaalde zowel haar J.D. als haar LL.M. aan Duke University School of Law.



Het werk dat Milbank verricht op het gebied van leveraged finance en kapitaalmarkten wordt wereldwijd erkend als een van de weinige, echt geïntegreerde aanbieders van internationaal juridisch advies over kapitaalstructuur, met een lange traditie van advies over prominente en nieuwe financieringen. Milbanks team wordt steeds weer als beste beoordeeld door toonaangevende vakbladen zoals IFLR, Euromoney, Chambers en Legal500.



OVER MILBANK



Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP is een vooraanstaande, internationale advocatenfirma die innovatieve juridische diensten biedt aan klanten wereldwijd. De firma werd 150 jaar geleden opgericht in New York en heeft vestigingen in Peking, Frankfurt, Hongkong, Londen, Los Angeles, München, São Paulo, Seoul, Singapore, Tokio en Washington, DC. De advocaten van Milbank werken samen met andere praktijken en vestigingen om de beste commerciële, financiële en industriële bedrijven, alsook instellingen, individuen en overheidsinstanties ter wereld bij te staan in het realiseren van hun doelstellingen. Ga voor meer informatie naar www.milbank.com [http://www.milbank.com/].



Van: Jocelyn De Carvalho, Public Relations Manager; 212-530-5509; jdecarvalho@milbank.com [mailto:jdecarvalho@milbank.com]



Web site: http://www.milbank.com/