White & Case opent kantoor in Houston om de activiteiten in de olie- & gasindustrie van het bedrijf uit te breiden

NEW YORK, 14 februari 2018 /PRNewswire/ -- Internationaal advocatenkantoor White & Case LLP [http://www.whitecase.com/] heeft een kantoor in Houston geopend om haar toonaangevende Global Oil & Gas Industry Group verder te versterken, waarbij het in eerste instantie drie nieuwe partners toevoegt aan het Bedrijf en een vierde verplaatst. Het Kantoor verwacht in de komende weken meer laterale partners aan te kunnen kondigen.



James (Jay) Cuclis voegt zich bij het Bedrijf vanuit Vinson & Elkins en zal leidinggeven aan het kantoor in Houston als Office Executive Partner. Samen met hem komen partners Christopher Richardson en Charlie Ofner binnen, die zich bij ons voegen vanuit Andrews Kurth Kenyon LLP. Saul Daniel, een White & Case-partner met Engelse kwalificaties, die zijn praktijk in Londen en Abu Dhabi heeft uitgevoerd, komt ook bij het kantoor in Houston. Alle vier partners zijn lid van de Global Oil & Gas Industry Group van het Bedrijf.



"Houston is de internationale hoofdstad van de olie- & gasindustrie, met meer dan 5000 energiebedrijven die zakendoen in en rond de stad", zei White & Case-partner Philip Stopford, medehoofd van de Global Oil & Gas Industry Group van het Kantoor. "Jay, Chris en Charlie brengen uitgebreide ervaring met zich mee in de energiebranche, zowel nationaal als internationaal, waardoor wij internationaal meer werk aan kunnen nemen in de energiesector, met een specifieke focus op Noord- en Zuid-Amerika."



Jason Webber, partner en medehoofd van de Global Oil & Gas Industry Group van het Kantoor, zei: "Wij kijken er zeker naar uit om Jay, Chris en Charlie te mogen verwelkomen bij het Kantoor. Hun komst naar Houston voegt nieuwe expertise toe aan ons aanbod in de nationale en internationale upstreamsector - en zorgt ook voor een enorme boost van onze bestaande praktijken in de Amerikaanse olie- & gasinfrastructuur, vloeibaar natuurlijk gas en downstream projectontwikkeling."



Cuclis, Richardson en Ofner brengen elk een unieke set vaardigheden mee voor de bestaande energiepraktijk van het Bedrijf. Iedere advocaat heeft aanzienlijke expertise in het werken aan acquisities en desinvestering, joint ventures en projectontwikkeling, inclusief LNG, petrochemische projecten en pijplijnprojecten.



"Een kantoor in Houston zorgt voor een vooruitgang in de strategie van het Bedrijf bij de groei in de Verenigde Staten, terwijl de prioriteitsgroepen in de branche van het Bedrijf worden ondersteund", zei directielid Dave Koschik, die leidinggeeft aan het Amerikaanse Growth Team van White & Case. "Het kantoor in Houston is primair gericht op het versterken van onze Global Oil & Gas Industry Group door diepgaande zakelijke klantrelaties te identificeren en onderhouden binnen die industrie. Met kantoren in 30 landen bevinden wij ons in een unieke positie om integrale juridische dienstverlening te leveren aan in Amerika gevestigde energieklanten voor hun wereldwijde investeringen, en om internationale investeerders in de Amerikaanse energiesector te kunnen vertegenwoordigen.



"In de komende maanden en jaren hopen wij uit te kunnen breiden in Houston, waarbij we klanten bedienen in meerdere praktijken en branches. Ons doel is om ten minste 15 partners en in totaal 50 advocaten te hebben in de belangrijkste transactionele praktijken voor de zakenwereld, finance en projecten", concludeerde Koschik.



Het kantoor in Houston van White & Case is de zevende locatie in de VS en de 43(e) wereldwijd.



