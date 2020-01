Cellebrite verwerft BlackBag Technologies en verstevigt haar positie als wereldleider op het gebied van geïntegreerde digitale inlichtingen-oplos

De overname voegt een belangrijke bouwsteen toe aan de portfolio van Cellebrite en vormt een nieuwe mijlpaal in haar strategische expansie als wereldleider op het gebied van de levering van toonaangevende producten die nu ook een uitgebreid en volledig platform van geïntegreerde digitale inlichtingen-oplossingen biedt.



PETAH TIKVA, Israël, 14 januari 2020 /PRNewswire/ -- Cellebrite, de wereldleider op het gebied van digitale inlichtingen-oplossingen voor rechtshandhavings-, overheids- en ondernemingsinstanties, heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf een definitieve overeenkomst heeft gesloten voor de overname van BlackBag Technologies, een marktleider op het gebied van Computer Forensic verwervings- en analyse-oplossingen.



De overname zorgt voor de uitbreiding van Cellebrite's portfolio van digitale inlichtingen-oplossingen en de verbetering van haar strategische inzet om haar klanten niet alleen toonaangevende producten te bieden, maar tevens een 'one-stop-shop'-aanbod en -aanpak die in staat is om aan al hun digitale onderzoeksbehoeften te voldoen. De integrale schaal en reikwijdte van Cellebrite's toonaangevende digitale inlichtingen-oplossingen zullen een dramatische impact hebben op de manier waarop digitale onderzoeken worden uitgevoerd. De alles-in-één oplossing van Cellebrite biedt publieke en private bedrijven een uniform platform met toegang tot alle aspecten van een digitaal onderzoek dat voor kritieke inzichten zorgt op een gecontroleerde en gecoördineerde manier en tegelijkertijd het onderzoeksproces versnelt. Dit omvat het verstrekken van volledige dekking van digitale dataverzamelingstools en -bronnen zoals mobiele apparaten, computers, cloudgegevens en gesprekgegevens met uniforme analyse- en revisiemogelijkheden om een compleet inlichtingenbeeld te genereren. Ook betekent dit dat een breed scala aan mogelijkheden voor veldverwerving wordt geboden, waaronder op toestemming gebaseerde bewijsverzameling, samen met een set geïntegreerde oplossingen die toegang, inzicht en bewijsbeheer bieden om grootschalige implementaties te faciliteren en te controleren en de volledige digitale inlichtingen-operatie tot stand te brengen.



"Het team van BlackBag Technologies heeft een opmerkelijk bedrijf opgebouwd op basis van zijn passie om wetshandhavingsinstanties en bedrijven wereldwijd te helpen, door officieren en leidinggevenden uit te rusten met de beste oplossingen op het gebied van Computer Forensics," aldus Yossi Carmil, co-algemeen directeur van Cellebrite. "Als wereldleider op het gebied van geïntegreerde digitale inlichtingen-oplossingen, versterkt Cellebrite de toewijding van de twee bedrijven aan hun klanten en zet zij haar strategie voort om haar mogelijkheden op het gebied van digitale inlichtingen verder te verdiepen en uit te breiden ter ondersteuning van de groeiende behoeften van de markt."



"Onze missie is al vanaf het begin duidelijk: het ontwikkelen en leveren van innovatieve oplossingen die de rechtshandhavings-, bedrijfs- en consultancygemeenschappen helpen de waarheid te onthullen in hun onderzoeken," aldus Ken Basore, algemeen directeur van BlackBag Technologies. "Er is een ongelofelijke synergie tussen de missie en de cultuur van deze twee bedrijven. Als deel van Cellebrite krijgen onze klanten een enorme waarde dankzij ons vermogen om sneller te innoveren en een uitgebreide set van digitale inlichtingen-oplossingen en inzichten te bieden."



Yossi Carmil besloot: "Deze overname zal Cellebrite in staat stellen sneller nieuwe digitale inlichtingen-oplossingen en -diensten te leveren waardoor onze klanten sterker worden en de efficiëntie en nauwkeurigheid van hun digitale onderzoek kunnen maximaliseren. De overname is een belangrijke mijlpaal in ons traject om onze klanten te helpen veiligere gemeenschappen te bouwen en we verwelkomen het team van BlackBag in Cellebrite."



Over BlackBag Technologies BlackBag® Technologies biedt innovatieve tools voor forensische acquisitie en analyse voor Windows, macOS, iOS en Android gebaseerde computers en mobiele apparaten. De forensische software wordt gebruikt door honderden federale, staats- en lokale wetshandhavingsinstanties over de hele wereld, evenals door toonaangevende bedrijven en consultants, om alle soorten digitaal bewijsmateriaal te onderzoeken in verband met strafrechtelijke, civiele en interne onderzoeken. Voorts ontwikkelt en levert BlackBag gespecialiseerde forensische trainings- en certificeringsprogramma's, ontworpen voor forensische professionals. www.blackbagtech.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2691034-1&h=2601810915&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2691034-1%26h%3D1654963039%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.blackbagtech.com%252F%26a%3Dwww.blackbagtech.com&a=www.blackbagtech.com].



Over Cellebrite Cellebrite is de wereldwijde leider op het gebied van digitale inlichtingen-oplossingen voor de wetshandhavings-, overheids- en ondernemingsmarkt. Cellebrite biedt een uitgebreide reeks innovatieve softwareoplossingen en analytische tools die zijn ontworpen om digitale onderzoeken te versnellen en de groeiende complexiteit van het omgaan met criminaliteit en beveiligingsproblemen in het digitale tijdperk aan te pakken. De toewijding van Cellebrite om haar partners te helpen een veiligere wereld te creëren, wordt waargemaakt met Cellebrite's oplossingen en tools die door duizenden toonaangevende instanties in meer dan 150 landen worden gebruikt. https://www.cellebrite.com/en/home/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2691034-1&h=598130938&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2691034-1%26h%3D1362353784%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fhome%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fhome%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.cellebrite.com%2Fen%2Fhome%2F]



Contact: Mark Gambill, CMO Cellebrite Mobile: +414.232.4248 Mark.gambill@cellebrite.com [mailto:Mark.gambill@cellebrite.com] Twitter: @Cellebrite_UFED [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2691034-1&h=2796038687&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2691034-1%26h%3D2474096910%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FCellebrite_UFED%26a%3D%2540Cellebrite_UFED&a=%40Cellebrite_UFED]



Web site: https://www.cellebrite.com/en/home//