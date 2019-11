Topmodel loopt 24 uur voor SOS Kinderdorpen

Voor het tweede jaar op rij organiseerde SOS Kinderdorpen de sponsorloop the Hike, ditmaal in West-Afrikaans Ghana. Afgelopen weekend liepen daarom honderd deelnemers uit zowel Nederland als Ghana gedurende 24 uur om geld te werven voor de projecten van SOS Kinderdorpen. Onder de deelnemers bevindt zich dit jaar ook internationaal topmodel Marjan Jonkman, die met haar zus en broer het belang van familie wil onderstrepen. Andere bekende namen zijn vermaard chef-kok Ron Blaauw (ook ambassadeur van SOS Kinderdorpen) en modetalent Kimberley Jenneskens. Ze werden succes gewenst door de first lady van Ghana, Rebecca Akufo-Addo, beschermvrouwe van SOS Kinderdorpen in Ghana. Met deze sponsorloop werd door alle deelnemers samen 106.429 euro opgehaald. Marjan Jonkman: “Het was zowel een mentale als een fysieke uitdaging, maar als je loopt met een doel voor een goed doel, dan lukt het. En het is gelukt!”



Normaal gesproken loopt topmodel Marjan Jonkman op de catwalks van de grote modeshows in de internationale modesteden, dit weekend liep ze zoveel mogelijk kilometers met haar broer en haar zus voor SOS Kinderdorpen. De hitte was zinderend, de vlakte uitgestrekt, de deelnemers ongelofelijk gemotiveerd om fondsen te werven voor het werk van SOS Kinderdorpen. Want nog altijd staat één op de tien kinderen wereldwijd er helemaal alleen voor. Met deze sponsorloop wil SOS Kinderdorpen aandacht vragen voor het recht dat elk kind heeft: om op te groeien in een veilige en liefdevolle familie, zodat elk kind ook weer kans maakt op een kansrijke toekomst. Elke deelnemer moest minimaal €1.500 aan sponsorgeld te werven voor de programma’s van de internationale kinderorganisatie gericht op duurzame zorg voor kwetsbare kinderen.



Familiemeters

Het is niet de eerste keer dat Marjan Jonkman de projecten van SOS Kinderdorpen bezocht. Eerder was ze in Oeganda om met eigen ogen te aanschouwen hoe kinderen weer gelukkig en gezond kunnen opgroeien in een gezin, ondersteund door SOS Kinderdorpen. Ze is dan ook heel trots dat ze ambassadeur is van de internationale kinderorganisatie, vooral nu ze het werk kan laten zien aan haar broer Sven (23) en zus Erna (26). “Ik wil graag wat doen voor anderen. Als kind was ik al donateur van SOS Kinderdorpen, maar daar ben ik mee gestopt toen ik het als arme student niet meer kon betalen. Maar SOS is me altijd bijgebleven, omdat ik zie hoe het mensen vergaat die niet opgroeien met de liefde en zekerheid die ik wel heb gehad. Ik gun het alle kinderen in de wereld om een lieve familie, een lieve moeder, liever broers en zussen te hebben. Daarom heb ik destijds SOS Kinderdorpen benaderd of ik iets voor hen kon doen en zij reageerden meteen enthousiast. Na het eerste gesprek heb ik besloten zelf een kindje te sponsoren. Dat kindje zit in een kinderdorp in Ghana dat ik mocht bezoeken. Dat is zo bijzonder!”



Over The Hike

De honderd deelnemers aan The Hike liepen zoveel mogelijk kilometers in twee keer twaalf uur. De hike die wordt gelopen in twee dagen, duurt 24 uur om zo aandacht te vragen voor het belang van intensieve familiezorg waar elk kind recht op heeft, 24 uur per dag. Elke deelnemer werd gevraagd om minimaal €1.500 aan sponsorgeld te werven voor de programma’s van SOS Kinderdorpen gericht op duurzame zorg voor kwetsbare kinderen. Dit resulteerde in een prachtig eindbedrag van 106.429 euro.



Over SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen zet zich al 70 jaar in voor kinderen zonder ouders of een veilig thuis. De internationale kinderontwikkelingsorganisatie gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, en als dat niet meer kan in een SOS familie in een kinderdorp. Elk kind een familie, elk kind een toekomst. Kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl.