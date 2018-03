Natuurhuisje gaat één miljoen bomen planten

Het platform voor vakantiehuisjes in de natuur, natuurhuisje.nl, wil nog voor 2022 één miljoen bomen geplant hebben. Dit willen zij bereiken door voor elke geboekte nacht via het platform een boom te planten. Natuurhuisje is het eerste boekingsplatform dat op een groene manier haar gebruikers beloond en wil zo bijdragen aan een groenere planeet.







Natuurhuisje.nl verwacht dat er dit jaar nog minimaal 100.000 bomen volgen. Er is afgelopen jaren vaak gesproken over het thema duurzaamheid, maar plannen met echte significante impact bleven vaak uit. “Onze missie is mensen dichterbij de natuur brengen. Dit is de reden dat wij inmiddels 9 jaar geleden begonnen zijn met Natuurhuisje. Om onze missie de komende jaren te blijven realiseren willen wij iets terug doen voor de natuur. Maar het moet wel impact hebben en niet zomaar een losse flodder zijn ”, vertelt oprichter Tim van Oerle.



Groen belonen



Veel bedrijven belonen hun gebruikers met kortingen, maar Natuurhuisje.nl ‘geeft’ een boom in plaats van een korting. “Wij vinden korting niet bij ons merk en al helemaal niet bij onze missie passen. Daarnaast zochten wij al langer naar een schaalbare manier om samen met onze gebruikers iets terug te doen voor de natuur. Met dit idee hopen wij in 2018 alleen al 100.000 bomen te kunnen planten.” Natuurhuisje gaat deze bomen planten in samenwerking met Edenprojects. De bomen zullen voornamelijk In Madagaskar geplant worden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale bevolking, zodat deze ook economisch profiteren van dit project.



Interesse in de huidige stand van het aantal geplante bomen? Bekijk de tussenstand op Natuurhuisje.nl