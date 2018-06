Joris Luyendijk vraagt Mano Bouzamour hemd van het lijf

Journalist-en schrijver Joris Luyendijk gaat in gesprek met beroemde auteurs in Theater aan het Spui in Den Haag. Mano Bouzamour, bekend van boeken als Bestsellerboy en De belofte van Pisa, is op dinsdag 26 juni om 20.15 uur te gast bij Eerlijk gezegd.



Zowel Luyendijk, bekend van onder meer van het succesvolle boek Dit kan niet waar zijn, als Mano Bouzamour gaan moeilijke onderwerpen in hun boeken niet uit de weg. De noodzaak om eerlijk te zijn: eerlijk tegenover zichzelf en hun vaders en moeders, hun cultuur en de mores die daar heerst, gecombineerd met het talent van de verbeeldingskracht die hun schrijverschap eigen is, levert indringende boeken op. Nieuwsgierig naar zijn drijfveren gaat Luyendijk daarom met Mano Bouzamour in gesprek.



Bestsellerauteur



Mano Bouzamour is de wonderboy van de Nederlandse literatuur. Zijn reputatie werd direct gevestigd bij het verschijnen van zijn debuut De belofte van Pisa in 2013. Bouzamour was toen 22 jaar. Het boek werd een enorm succes. Vanuit het niets werd het nieuwe talent zowel door schrijvend als door lezend Nederland omarmd. De open blik waarmee hij naar zijn eigen culturele achtergrond durfde te kijken, zijn niets verhullende schrijfstijl en het expliciet behandelen van taboes als sexualiteit en religie, maakten van hem de Jan Cremer van zijn generatie. Het boek beleefde 21 drukken en werd in vier talen uitgebracht. Een ster was geboren….



Maar in zijn privéleven ondervond Bouzamour ook de keerzijde van het succes. Zijn ouders zetten hem het huis uit en zijn vrienden wilden niets meer met hem te maken hebben. Omarmd door de ene helft, werd hij verstoten door de andere helft. Het leverde in alle materiële welstand veel eenzaamheid op. Het tweede boek was moeilijk te schrijven. De verschijningsdatum werd van 2015 naar 2017 naar 2018 uitgesteld. Maar op 1 mei 2018 verscheen het dan toch: Bestsellerboy. In dezelfde stijl, met dezelfde energie is het in een paar weken tijd doorgedrongen tot de nummer 1-positie van de bestsellerlijst. Terwijl de laatste hand gelegd wordt aan het filmscript van zijn eerste boek. Waarvoor dit najaar de draaidagen zullen beginnen. Tijd voor een gesprek over eerlijkheid met Joris Luyendijk in Theater aan het Spui. Op dinsdagavond 26 juni.



Joris Luyendijk



Joris Luyendijk is jarenlang correspondent geweest in het Midden-Oosten voor onder meer de Volkskrant, Radio 1, NOS en NRC Handelsblad. De journalist heeft ook meerdere succesboeken op zijn naam staan, zoals Een goede man slaat soms zijn vrouw. In 2015 verwierf Luyendijk landelijke bekendheid met Dit kan niet waar zijn. In één klap wordt in het boek inzichtelijk gemaakt hoe ernstig de bankencrisis eigenlijk was. Op zoek naar de achterliggende mechanismen heeft hij de mentaliteit blootgelegd waarmee de internationale financiële wereld het geld- en beleggingsverkeer bestierde in Londen. Het meedogenloos eerlijke portret veroorzaakte een schok in de westerse wereld.