Archie biedt oplossing om CRM data GDPR proof te maken

Archie Europe, één van de belangrijkste Nederlandse CRM producenten, heeft voor haar klanten een tool ontwikkeld om te zorgen dat hun CRM data voldoet aan de GDPR/AVG wet.



Deze tool, de Archie GDPR Helper, helpt om persoonsgegevens in de Archie CRM database GDPR compliant te maken. Op basis van diverse criteria wordt gekozen welke organisatie- en persoonsgegevens wel en welke niet bewaard mogen worden. Je hoeft je relatiebestand niet handmatig of via ingewikkelde selectieprocedures aan te passen. Ook biedt de tool de mogelijkheid contactpersonen te laten zien welke gegevens er van hun worden vastgelegd in Archie CRM (recht op inzage).



In de praktijk blijkt dat nog niet alle organisaties hun CRM database op orde hebben voor de nieuwe wet over persoonsgegevens die 25 mei in werking treedt. Veelal staat in de database verouderde gegevens of persoonlijke informatie als geboortejaar of een foto die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de business. “Omdat we merkten dat het een aardige klus is om te zorgen dat je CRM systeem up-to-date is voor de GDPR, hebben we gekeken of en hoe we dat voor de Archie CRM software kunnen oplossen. Daaruit is de tool Archie GDPR Helper ontstaan”, aldus Dik van Bommel, algemeen directeur Archie Europe.



Inmiddels zijn Archie klanten tijdens een aantal bijeenkomsten geïnformeerd over de GDPR wetgeving en de GDPR Helper. Sommige organisaties zijn al bezig met het opzetten van een register, andere moeten zich er nog in verdiepen. In ieder geval zorgt de GDPR Helper ervoor dat de Archie CRM database vanaf 25 mei GDPR proof is en blijft.