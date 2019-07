Laura Besseling wint Young Lady Business Academy 4.0

-Spoedtraining in lef en zelfvertrouwen om vrouwenquotum op te blazen





Laura Besseling uit Avenhorn is winnaar geworden van de Young Lady Business Academy. Omdat de Academy voor het eerst in Rotterdam werd georganiseerd, en een bijna verdubbelde hoeveelheid deelnemers toeliet, heeft Laura meer concurrenten achter zich gelaten dan ooit. ‘Een topprestatie!’ aldus initiatiefnemer en juryvoorzitter Elske Doets.



‘Zoals bij elke editie was het voor veel jonge vrouwen, en ook voor mij, weer een emotionele rollercoaster,’ aldus Doets. ‘Vaak maken jonge vrouwen op de Academy voor het eerst mee dat hun talent serieus wordt genomen. En dat hun talenten daadwerkelijk worden gezien. Dan wil er wel eens traantje vloeien.’



Een breed palet aan topvrouwen waaronder Mariëtte Hamer en Sharon Dijksma gaven uit eigen ervaring tips over het ontwikkelen van lef en zelfvertrouwen. Voormalig advocaat Wies Bratby, bijvoorbeeld, pakte uit met een onderhandelingsspel, de gemiste kansen daarin. En strooide vervolgens met bewezen tips over hoe beter voor jezelf op te komen.



Hoofddoel van de Academy is de toevloed van topvrouwen te vermenigvuldigen. En op die manier het vrouwenquotum zo snel mogelijk op te blazen. Doets: ‘Op de Academy leren we dat carrière maken vooral keuzes maken is. Mooi dat je met jouw bedrijf de wereld beter wilt maken. Maar wat precies wil je beter maken? Hoe wil je dat doen? En waar ligt je écht onderscheidende talent? Via zulke vragen proberen we het vizier van de deelnemers op scherp te krijgen.’



Laura Besseling krijgt een speciaal traineeship van drie maanden in de Verenigde Staten, dat in samenwerking met de Netherland-America Foundation (NAF) is ontwikkeld. De Get Started-beurs voor het inspirerend en innovatief overnemen van een familiebedrijf gaat dit keer naar Jauna Bongers.