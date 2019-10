NIEUW BOEK over Fethullah Gulen en Hizmet + 4 NOV boeklancering

Ondanks de huidige zuiveringen van de Hizmet (Gulen) beweging onder het Erdoğan-regime, is Hizmet een van de meest interessante religieuze bewegingen die in de twintigste eeuw is ontstaan uit een moslimland. Sinds het einde van de jaren ’60 heeft Hizmet duizenden scholen over de hele wereld geopend en heeft het ook bijgedragen aan de hulpverlening in Turkije en in het buitenland. Op 4 november zal de auteur uit India komen om het nieuwe boek te presenteren over Fethullah Gulen en de beweging die hij inspireerde.



Professor Anwar Alam heeft meer dan 10 jaar onderzoek en veldwerk verricht naar de religieuze, educatieve, politieke en sociale contexten die de essentiële dynamiek van zowel Gulen als de Hizmet-beweging hebben gevormd. Zijn bevindingen presenteert hij in het boek For the Sake of Allah: The Origin, Development and Discourse of The Gulen Movement.



In een tijd waarin de Gulen-beweging voornamelijk is geanalyseerd en gedebatteerd vanuit ‘het perspectief van de Turkse staat’ en het ‘veiligheidsdiscours’, vooral na de mislukte couppoging in Turkije van juli 2016, neemt dit boek een langdurig perspectief in beslag en geeft dit boek een holistische behandeling van Hizmet als in wezen een postmodern verschijnsel.



Over de avond: Professor Alam komt op 4 november naar Nederland om zijn nieuwe boek te presenteren. U bent van harte welkom om deze Engelstalige lezing (gratis) bij te wonen. Nadien is er ruimte voor vragen en om in discussie te gaan. Aanmelden is verplicht en wacht niet te lang want er is maar beperkte plek beschikbaar.



Over de auteur: Professor Anwar Alam is het hoofd van de Policy Perspective Foundation in New Delhi. Hij heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de religieuze, educatieve, politieke en sociale context die zowel Gulen als Hizmet hebben gevormd.