Trend: netwerken doe je allang niet meer op een borrel

Veel ondernemers hebben moeite hun zakelijke netwerk uit te breiden of een netwerkclub te vinden die bij hen past. De Netwerkcarrousel springt in het gat in de markt: sinds enkele maanden koppelt dit initiatief ondernemers uit heel Nederland aan elkaar op basis van voorkeuren voor provincies en branches.



Eén keer in de twee weken ontvangen leden van De Netwerkcarrousel een mail met de contactgegevens van hun volgende gesprekspartner. Zij mogen vervolgens zelf bepalen op welke manier er genetwerkt wordt. Via de telefoon, face-to-face of bijvoorbeeld Skype. Dag en tijdstip bepalen de ondernemers ook onderling. De drempel voor het opnemen van contact met een ‘vreemde’ wordt hiermee enorm verlaagd. Eenvoudig, maar doeltreffend en heel persoonlijk. .



Matchmaker



De Netwerkcarrousel is een unieke matchmaker op het gebied van zakelijk netwerken in Nederland. Ondernemers geven hun voorkeur aan voor branches en provincies, waarna het algoritme van het systeem bepaalt aan wie zij gekoppeld worden. Men is nu dus niet meer afhankelijk van locatie, datum en tijd, zoals bij offline businessclubs en netwerkorganisaties altijd het geval is.



Meer dan 200 ondernemers



Voor de ene ondernemer is het een aanvulling op zijn of haar offline netwerkactiviteiten en voor de ander is het iets waar hij of zij al lang naar op zoek was. Zo kan het spannend zijn om bij een netwerkevent op iemand af te stappen en te moeten 'pitchen', maar dit is bij De Netwerkcarrousel niet nodig. Ondernemers die gekoppeld worden zijn beiden geïnteresseerd in het verhaal en de business van de ander. Deelnemers snappen waar netwerken om draait: gunnen, de lange termijn en vermenigvuldigen door te delen. Wellicht levert het niet direct nieuwe omzet op, maar op het moment dat iemand als jij benodigd is, moet jij dan ook de eerste zijn die gevraagd wordt of waar aan gedacht wordt. Dit is de perfecte mindset bij netwerken. Inmiddels hebben al meer dan 200 ondernemers de weg gevonden naar De Netwerkcarrousel.



Nieuwe manier van netwerken



Oprichter Alexander van Meel zag dat er een behoefte was aan een nieuwe manier van netwerken. Als eigenaar van een online marketingbureau en organisator van offline netwerkevents merkte hij de afgelopen drie jaar dat vaste data, locaties en tijden steeds lastiger worden in de drukke agenda's van ondernemers. Daarom ging hij op zoek naar een passende oplossing. Alexander: “Ik signaleer een trend. Ondernemers willen voortaan zelf kunnen bepalen wanneer en op welke manier zij willen netwerken". De Netwerkcarrousel biedt hierbij uitkomst.



Website: https://netwerkcarrousel.nl