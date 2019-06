PERSUITNODIGING: Haar en Hoofdhuid Event 2019 met Patty en Leco!

Op maandagmiddag 17 juni van (12.30 - 17.00 uur) organiseert de ANKO (brancheorganisatie voor kappers) het jaarlijkse Haar & Hoofdhuid Event in het Spant in Bussum.



Veel Nederlanders hebben klachten op het gebied van haar en hoofdhuid, variërend van vet haar of roos, tot ernstige jeuk, alopecia of zelfs kwaadaardige moedervlekken. Maar de meeste mensen uiten hun zorgen niet omdat ze zich ervoor schamen. Hoe herken je als kapper een haar- of hoofdhuidaandoening? Wat kun je voor je klant betekenen en waar liggen je grenzen? En hoe kun je deze kennis succesvol in je salon toepassen? Professionele kapper krijgen tijdens dit event actuele kennis en de nieuwste inzichten, zodat ze hun klanten zo goed mogelijk kunnen adviseren of doorverwijzen.



-Patty Brard is de dagvoorzitter van het event en zal op geheel eigen wijze zorgen voor de nodige reuring en interactie.



-Dermatologe Harma Stenveld kan als geen ander op eenvoudige, humoristische en inspirerende wijze vertellen over het grote scala aan haar- en hoofdhuidproblemen.



-Haarwerkspecialist Willeke Pietersma combineert expertise en ondernemerschap in haar succesvolle bedrijf. Samen met een aantal klanten vertelt ze haar verhaal en laat ze zien hoe je kennis, kunde én commercie slim en klantgericht kunt inzetten.



-Black hair specialist Dominique Snip vertelt over de specifieke problemen, uitdagingen en oplossingen voor black & mixed hair. Met behulp van modellen op het podium deelt ze haar kennis over natural black hair



-Leco van Zadelhoff geeft een presentatie over de laatste trends in haar & make-up en zal daarbij inzoomen op haar & hoofdhuidproblematiek.



-Ook Marijke Helwegen en actrice Katarina Justic - beide dragers van een haarwerk - zijn tijdens het event aanwezig en vertellen over hun ervaringen.



-Special guest: Teun Kapitein (Teun Föhn), de bekende kapper uit Urk