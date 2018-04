Van Dorp verduurzaamt Inge de Bruijn Zwembad

Van Dorp is na een aanbestedingsprocedure als winnende partij gekozen voor het verduurzamen van het Inge de Bruijn Zwembad in Barendrecht. Tijdens een symbolisch tekenmoment met viervoudig olympisch zwemkampioene Inge de Bruijn werd hier op donderdag 5 april uitgebreid bij stilgestaan.



Medio mei wordt er gestart met de werkzaamheden. Deze bestaan onder andere uit het vervangen van ventilatiekasten en het plaatsen van elektrische zonnepanelen. Bovendien worden de huidige cv-ketels vervangen door warmtepompen. Dankzij deze aanpassingen is het Inge de Bruijn Zwembad straks één van de meest energiezuinige gebouwen van Barendrecht.



De verduurzamingsslag is onderdeel van een ambitieus meerjarenproject van de gemeente Barendrecht. Hierdoor wordt er maximaal geïnvesteerd in de verduurzaming van het Inge de Bruijn Zwembad.



Over Van Dorp l Technisch dienstverlener met oog voor de toekomst



Van Dorp is een innovatieve en duurzame technisch dienstverlener met 15 vestigingen door heel Nederland. Als familiebedrijf heeft Van Dorp betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.