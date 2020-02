Opening 100e SPAR 3.0 in Woudsend

Op woensdag 12 februari opent SPAR Kraakman in Woudsend haar deuren: deze winkels is omgeturnd tot een mooie, frisse en eigentijdse winkel met een prachtige bakkerij afdeling. Daarmee speelt SPAR in op het veranderende consumentengedrag en focust zich op ruime keuzes in vers, optimale service en gemak.



Om deze 100e ombouw naar een 3.0 winkel te vieren kunnen de klanten hun kassabonnen inleveren bij SPAR Kraakman in een speciale box waarmee zij kans maken op een van de 10 cadeauboxen.



Oorsprong



SPAR is een supermarktformule, van oudsher gevestigd in buurten, waarbij het gemak voor de dagelijkse boodschappen voorop staat. Door de tijd heen richt SPAR zich met haar formules SPAR city, SPAR enjoy en SPAR express, naast buurtbewoners op een bredere doelgroep, zoals passsanten en mensen die daar hun werkomgeving hebben.