AzG: Stop massamoord en verkrachtingen in Zuid-Sudan

In het noorden van de Zuid-Sudanese staat Unity zitten duizenden mensen in de val tussen verschillende frontlinies. Vrouwen, mannen en kinderen zijn het slachtoffer van grof geweld als massamoorden en groepsverkrachting. Artsen zonder Grenzen probeert zoveel mogelijk mensen te bereiken en biedt medische hulp, waaronder hulp na verkrachting. Artsen zonder Grenzen roept alle strijdende partijen op een einde te maken aan het geweld tegen de bevolking.



‘In een van de dorpen die we slaagden te bereiken hebben we 21 overlevers van verkrachting nog binnen 48 uur weten te behandelen,’ aldus Georgina Brown, medisch coördinator van Artsen zonder Grenzen in Zuid-Sudan. Snelle medische hulp is belangrijk om besmetting met soa’s, hepatitis B en tetanus, en om zwangerschap te voorkomen. ‘Een paar dagen later hebben we in een ander gebied nog eens 20 verkrachtingsslachtoffers behandeld. We maken ons zorgen over de mensen die geen behandeling krijgen. Mensen zitten verscholen in de bossen en moerassen. Wij kunnen hen niet bereiken zolang het geweld volop voortraast.’ Naar schatting bevinden duizenden mensen zich in de bossen, moerassen en op eilandjes, velen moesten keer op keer opnieuw vluchten voor de aanvallen.



‘Ze kwamen om 6 uur ’s ochtends, toen we nog sliepen. We hebben het op een rennen gezet, we hadden geen tijd om iets mee te nemen. Ik zag ze mensen neerschieten. Mijn zoon werd in zijn borstkas geraakt. Toen begonnen ze de huizen in brand te steken, met de bewoners nog erin. Ze verwoesten alles, dat is het ergste van deze aanvallen. We renden naar een ander dorp, maar ook dat werd aangevallen. Door dezelfde mensen. We konden niet meer wegkomen, dus hebben we ons plat op de grond gedrukt, uit hun zicht. Toen het afgelopen was zijn we de bossen in gevlucht,’ vertelt een overlevende, moeder van 9 kinderen. Hele dorpen in districten Leer en Mayendit zijn geplunderd en afgebrand, al hun voedselvoorraden en bezittingen zijn vernietigd.



‘De meeste mensen die wij zien lijden aan acute diarree, infecties aan luchtwegen en huid, en pijn in spieren en gewrichten. Directe gevolgen van de slechte levensomstandigheden,’ besluit Georgina Brown. Ook 2 klinieken waar Artsen zonder Grenzen werkt zijn geplunderd en vernield.