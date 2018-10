Groeifactoren NL social enterprise-sector internationaal gedeeld

De Nederlandse social enterprise-sector is de afgelopen vijf jaar enorm gegroeid. Na een voorbereidende- en pioniersfase, bevindt zij zich nu in de ontwikkelingsfase. Accountants- en adviesbureau PwC onderzocht welke factoren bijdragen aan die groei en bundelde dit tot zeven geleerde lessen. Die presenteert zij vandaag tijdens de jaarlijkse Social Capital Markets (SOCAP) conferentie, een driedaags internationaal evenement in San Francisco waar sociale ondernemers en impactinvesteerders samenkomen.



Sociale ondernemingen gebruiken geld niet als doel, maar als middel om een belangrijk maatschappelijk probleem op te lossen. Verder hebben zij een verdienmodel en een product of dienst, net als andere ondernemingen. In Nederland winnen sociale ondernemingen in rap tempo terrein. “Dat komt onder andere omdat zij op eigen initiatief met elkaar een geïntegreerd ecosysteem hebben opgebouwd”, zegt Renate de Lange, bestuurslid van PwC en verantwoordelijk voor Corporate Responsibility. De ondernemers verenigen zich op eigen initiatief, oftewel bottom-up, delen kennis en ervaringen en bouwen zo samen een eigen ecosysteem. In fases haken zij steeds meer partijen aan, zoals netwerken en platforms, lokale overheden, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, financiers en consumenten. Zo krijgt de sector toegang tot essentiële zaken als ondersteuning, training en coaching, financiering en netwerken. Ondanks deze succesfactoren, blijft er werk aan de winkel op het gebied van opschaling en verdere professionalisering.



De Lange overhandigt het rapport tijdens het evenement. “Met dit onderzoek willen we de Nederlandse kennis en inzichten delen en andere landen en organisaties inspireren. SOCAP is hiervoor de plek bij uitstek. Duizenden mensen zijn hier bijeen om de social enterprise-sector en haar impact te versterken.”



PwC ondersteunt sinds 2012 sociale ondernemingen en is onderdeel van de Nederlandse SOCAP-delegatie. Deze delegatie bestaat uit gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Social Enterprise NL, Enviu, PwC en zeventien sociale ondernemingen. Twee van deze ondernemingen, Coolfinity en SweepSmart, hebben eerder het Social Impact Lab van PwC gewonnen.