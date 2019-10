Hoewel het heel vaak voorkomt, waarschijnlijk vaker dan je zou denken, wordt er weinig over gesproken. Het overlijden van een kind. Nadat Maartje Lute (38) haar zoon verloor, vond ze dat dat anders kon. Ze stortte zich vol overgave op het maken van een tijdschrift. NEL Magazine – trots tijdschrift voor ouders van een overleden kind. De boodschap van NEL Magazine is dat er naast verdriet ook nog iets anders is. Trots, dankbaarheid én een liefde die nooit over gaat. Vandaar de naam: Never Ending Love (NEL). Want als je nog elke dag op staat, als je soms (of misschien zelfs vaak) nog kan lachen na dit grote drama dan ben je geniaal. Dan kan je eigenlijk alles aan. Dan kan je niet alleen heel trots zijn op je kind, maar ook héél erg trots op jezelf.



Het tijdschrift bevat lange, diepgaande interviews, ervaringsverhalen, inspiratie, troost, tips en adviezen. Niet alleen ván en voor ouders (de input komt voornamelijk uit de facebookgroep van NEL die inmiddels bijna 500 ouders telt). Maar vooral ook voor de mensen eromheen. Want hoe kan je iemand steunen of beter begrijpen? Wat kan je doen als familielid, vriend, collega of werkgever? Wat vinden we fijn om te horen, en wat juist niet?



Oprichtster Maartje Lute verloor haar zoontje Benja van twee maanden oud vorig jaar. Zijn overlijden en de periode erna waren de inspiratie voor dit magazine. Een tijdschrift dat niet alleen gaat over verdriet. Maar vooral ook over hoe je je leven kan invullen ná het overlijden van je kind. Met alles wat je daarna geworden bent en wat het leven je geleerd heeft over verdriet en geluk.



Maartje: ‘Als je kind overlijdt, dan ben je klaar. Dan hoeft het allemaal niet meer, daar kom je nooit meer overheen. Dat waren altijd mijn woorden. Maar waar ik ooit zo bang voor was gebeurde. Mijn kind ging dood… Benja overleed toen hij twee maanden oud was. Bij de twintig weken echo zagen ze vocht bij zijn longen. Na heel veel onderzoeken, waaruit uiteindelijk bleek dat er behandelingen waren die goede resultaten voorspelden, overleed hij aan een infectie. Maar wonder boven wonder was ik niet klaar. Mijn leven was niet voorbij. Ik denk zelfs dat ik na het overlijden van Benja alleen maar intenser ben gaan leven. Meer ben gaan durven, meer mijn eigen keuzes ben gaan maken. Ik ben dingen gaan doen die ik écht de moeite waard vond, zonder bang te zijn of het wel zou lukken. Het resultaat daarvan is dat NEL Magazine. Dat was me nooit gelukt als Benja er niet was geweest. Vanuit mijn verdriet heb ik, samen met nog meer ouders die dit hebben meegemaakt, iets moois kunnen neerzetten. Ik kan oprecht zeggen dat ik het leven betekenisvoller en waardevoller ervaar dan hiervoor.’



