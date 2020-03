Slim apparaatje herinnert je aan de nieuwe Corona-regels!

Utrecht, 31 maart 2020 – Het lijkt zo makkelijk om je aan de nieuwe instructies te houden: Regelmatig handen wassen, 1.5 meter afstand houden, niet aan je gezicht zitten. Maar toch lukt het vaak niet. De eenvoudige reden: je vergeet het steeds. De Re-mind helpt je herinneren door je heel regelmatig een trilsignaaltje te geven.



“Mensen veranderen niet eenvoudig hun gewoontes”, aldus Steven Streefkerk, bedenker van de Re-mind. ”Het grote probleem is dat je jezelf niet de hele tijd kan herinneren om iets te doen. De Re-mind lost dat eenvoudig op door heel regelmatig even te trillen.”



De Re-mind is oorspronkelijk ontwikkeld voor het verbeteren van je houding, maar heeft inmiddels veel meer toepassingen. Overal waar je een verkeerde gewoonte moet afleren kan hij worden ingezet.



Hij is in te stellen op 5 intervallen, van heel intensief tot ondersteunend. Om 1.5 meter afstand te houden werkt de standaard instelling goed: Dan word je ongeveer 10 maal per uur herinnerd.



De Re-mind is online verkrijgbaar op www.remind2change.com



Over de Re-mind



De Re-mind is een klein en eenvoudig apparaatje dat je alleen maar aan hoeft te zetten en bij je te dragen. Elke keer als de Re-mind trilt, pas je een gewoonte aan: je houding verbeteren, niet op je nagels bijten, afstand houden, je handen wassen, focussen, etc. Hierdoor oefen je de hele dag door zonder dat het stoort en leer je vele malen sneller een nieuwe gewoonte aan.