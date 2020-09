Techcampus Amsterdam leidt nieuwe generatie technische jongeren op

Vandaag vindt in de aula van het Mundus College de aftrap plaats voor de Techcampus Amsterdam. 20 vmbo scholen in Amsterdam, 3 mbo colleges en 15 bedrijven gaan de komende drie jaar in nauwe samenwerking met elkaar het technisch onderwijs geheel vernieuwen. Het moet moderner en aantrekkelijker, want Amsterdam kent een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen. Met de voorgenomen energietransitie en intensivering van de woningbouw zal de behoefte aan vakmensen alleen maar groter worden. Tegelijk worden techniek en technologie ook belangrijker in alle andere domeinen, zoals in de zorg en ook in de landbouw. De scholen en bedrijven verwachten dat met het juiste aanbod meer kinderen dan nu zullen ontdekken dat zij aanleg voor en interesse in techniek hebben. Tegelijk zien zij voor zichzelf ook de taak het onderwijs zo in te richten dat de jongeren op een stimulerende manier hun talenten kunnen ontwikkelen. Ouders en hun kinderen zullen daarnaast ontdekken dat de keuze voor een techprofiel veel uiteenlopende en goede toekomstperspectieven biedt, in banen of beroepen die nu nog voor velen onbekend zijn.



De samenwerking tussen de scholen onderling mag uniek worden genoemd. Naast een gemeenschappelijk programma zullen vier scholen hun technische afdelingen bij elkaar voegen en laten landen in een nieuwe, hypermoderne Techschool. De voorgenomen locatie wordt eind dit jaar bekend.



Het programma vanmiddag markeert de start van een intensieve en ambitieuze samenwerking. Het programma is, in verband met coronamaatregelen, voor een beperkte groep fysiek te volgen en voor anderen digitaal. De middag zal worden ingeleid met een keynote van Suze Gehem*, duurzame bouwvrouw en o.a. oprichter/directeur van de Groene Grachten.



*Suze Gehem is genomineerd als Cobouw Bouwvrouw 2020-Jong Talent. Dit is een nieuwe categorie in de Cobouw bouwvrouwenverkiezing. Op 3 september wordt bekend wie de titel in de wacht sleept.



Het programma voor vanmiddag is te vinden op www.perssupport.nl.