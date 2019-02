Snurkers hebben minder behoefte aan seks

Volgens intern onderzoek van de Kliniek voor Snurken en Apneu Nederland hebben koppels waarvan de man of vrouw snurkt minder behoefte aan seks.



Chronische snurkers slapen vaak apart waardoor er minder snel genegenheid is. Daarnaast heeft een snurker door een slechte slaapkwaliteit en zuurstofgebrek veel minder behoefte dan een niet-snurker. Ook zorgt snurken vaak voor ruzie onder de partners waardoor er minder snel zin gemaakt wordt.



Uit een hersenstudie van de universiteit van Toronto blijkt dat apart slapen gezonder is dan samen slapen. Ondanks dat tussen de 30 en 40 procent van de koppels apart slapen wordt samen slapen in Nederland maatschappelijk meer geaccepteerd en als gezelliger en romantischer gezien.



Woordvoerder Olivier Tielemans:



"Wij zien als Kliniek voor Snurken en Apneu dagelijks veel koppels langskomen. Een van de eerste redenen die wordt aangegeven om het snurken op te lossen is het niet meer samen slapen en de daaropvolgende verminderde romantiek. Vrouwen hebben hier meer moeite mee dan mannen."