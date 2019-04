Werken aan je gezondheid in de Geusselt

Open dagen il fiore healthcenters



De Geusselt is een nieuw en laagdrempelig gezondheidscentrum rijker met de opening van alweer de derde vestiging van Il fiore healthcenters in Maastricht. Zowel recreatieve sporters, als mensen die moeten sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut kunnen terecht bij de nieuwe sportschool die op 6 mei opent. In de club is ook een praktijk gevestigd van Sport Medisch Centrum Maastricht.



Net als in de club van il fiore healthcenters in Céramique, is de nieuwe club in de Geusselt 24 uur per dag en 7 dagen in de week toegankelijk met een club key. Voor leden die behoefte hebben aan ondersteuning is er een groot deel van de dag personeel aanwezig, niet alleen deskundige fitnessinstructeurs, ook een fysiotherapeut. Het Sport Medisch Centrum Maastricht - een samenwerkingsverband van FysioStofberg en FysioZuyd - biedt preventieve en curatieve zorg en nazorg aan een brede doelgroep. Zo kunnen sporters in de Geusselt veilig werken aan hun herstel in de uitgebreide functionele zone.



Omwonenden en (toekomstige) leden kunnen op zaterdag en zondag 4 en 5 mei sfeer proeven. Dan zijn van 11.00 tot 16.00 uur de open dagen. Bezoekers kunnen een gratis health check inplannen, meedoen aan een wedstrijd met kans op 1 jaar lang gratis sporten en/of gebruik maken van de spectaculaire openingsactie van il fiore healthcenters. Zo kunnen nieuwe leden de eerste twee of drie maanden gratis sporten en Yanga sports water tappen.



Gelegen bij het MVV-stadion, op een steenworp afstand van de A2 en de Randweg-Noord is de nieuwe gym van il fiore healthcenters goed bereikbaar. Er is altijd gratis parkeergelegenheid in de omgeving van de sportschool en meerdere buslijnen hebben hier een halte. Zo is een lidmaatschap ook interessant voor de inwoners in de nabije omgeving van Maastricht zoals Amby, Rothem en Meerssen.



Il fiore healthcenters is een snelgroeiende keten van fitnesscentra. Met hoogwaardige apparatuur, deskundige ondersteuning, een breed aanbod faciliteiten en voordelige lidmaatschappen is de sportschool een belangrijke speler in Limburg. Ooit begon de sportschool met een club in Herten. Inmiddels telt de organisatie zeven vestigingen verspreid over Maastricht en Midden-Limburg. Naast de Geusselt heeft il fiore ook vestigingen in Céramique en Mariaberg.



De club in de Geusselt is een luxe, premium club. Dat houdt in dat de leden kunnen rekenen op extra persoonlijke ondersteuning. Daarnaast is de club 24/7 open. Voor live groepslessen kunnen de leden terecht in de clubs in Céramique of Mariaberg.



https://www.ifhc.nl/maastricht-geusselt/acties/