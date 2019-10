123inkt is live in Franstalig België: 123encre.be

Nederhorst den Berg, 2 oktober 2019 – Al enige tijd werd er achter de schermen hard gewerkt aan de Franstalige uitbreiding van 123inkt. De van oorsprong Nederlandse organisatie bestaat bijna 20 jaar en is sinds 2003 ook actief in België. Tot op heden was het in België alleen mogelijk om bestellingen te plaatsen via de Nederlandstalige website 123inkt.be. Met de komst van 123encre.be komt daar verandering in. Vanaf vandaag kunnen Franstalige inwoners van België inktcartridges, kantoorartikelen, printers en meer in hun moedertaal bestellen. De nieuwe webshop is op 2 oktober 2019 officieel gelanceerd.







123inkt is één van de eerste webshops die de Franstalige markt in België betreedt. De Belgische markt groeit hard en biedt volop kansen. Zo’n 40% van alle 11 miljoen inwoners van België spreekt Frans. Daar ligt enorm veel potentie om te groeien. De lancering van 123encre.be moet zorgen voor een sterkere positie in deze markt.



Naast de handleidingen, veel gestelde vragen en aanvullende documentatie, waren er zo’n 65.000 pagina’s die vertaald moesten worden. De organisatie heeft dit grote project met in-house specialisten voltooid. “Nadat we zeker wisten dat aan de achterkant van de website alles goed stond, zijn we aan de slag gegaan met de vertalingen. Vervolgens hebben we de website uitvoerig getest en nu zijn we officieel live in Wallonië!”, aldus een enthousiaste Gerben Kreuning, directeur van 123inkt.



Op 123encre.be gelden dezelfde gunstige voorwaarden als op 123inkt.be: klanten genieten van de laagste prijzen en hetzelfde uitgebreide assortiment, kunnen kosteloos achteraf betalen en hebben dezelfde razendsnelle levering: vóór 23:59 uur besteld, is de volgende dag in huis.