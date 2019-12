BentallGreenOak kondigt verkoop aan van pan-Europees logistiek portfolio van haar GreenOak Europe Fund II

LONDEN, 13 december 2019 /PRNewswire/ -- BentallGreenOak (BGO) heeft de verkoop bekendgemaakt van een portfolio van 42 logistieke activa van in totaal 1,5 miljoen vierkante meter (16,1 miljoen vierkante voet). De activa zijn verworven tussen oktober 2016 en februari 2019 en bevinden zich in Frankrijk, Nederland, Spanje en Italië([i]).



BGO is een van de meest actieve beleggingsbeheerders in Europa's logistieke sector, met meer dan 3,6 miljoen vierkante meter (38,7 miljoen vierkante voet) aan verworven of beheerde activa in zeven West-Europese landen in de laatste 5 jaar.



Alleen al in 2019, heeft BGO nog eens 1,45 miljoen vierkante meter (15,6 miljoen vierkante voet) aan eersteklas logistieke ruimte verworven voor haar huidige fondsen.



"Als Value Add Fund was het GreenOak Europe Fund II's strategie om individuele activa of kleine portfolio's buiten de beurs om te verwerven. Daarna werd verdere waarde gecreëerd door de verhuur van leegstand, renovatie en nieuwbouw, en door het verlengen en hernieuwen van huren om zo het nettobedrijfsresultaat te verbeteren" aldus Francesco Ostuni, European Equity CIO bij BentallGreenOak. "BGO blijft geloven dat de logistieke sector een van beste risico gecorrigeerde rendementen biedt in Europees vastgoed, en we hebben nog steeds een aanzienlijk kapitaal om te investeren in de sector terwijl onze teams mogelijkheden aanwijzen door heel Europa."



BentallGreenOak's geïntegreerde managementbenadering van activa, vastgoed en ontwikkeling en haar diepe ervaring in de logistieke sector hebben geleid tot aanzienlijk succes in huur en activamanagement door het gehele afgestoten portfolio. Tijdens het bezit van GreenOak Fund II heeft het team van BentallGreenOak:





-- 220.000 vierkante meter (2,4 miljoen vierkante voet) aan leegstand

verhuurd en bracht de opgebouwde portfolio daarmee naar een

bezettingsgraad van bijna 90% (exclusief activa in aanbouw)

-- 435.000 vierkante meter (4,7 miljoen vierkante voet) hernieuwd of

verlengd met 11 huurders/huurovereenkomsten (of 28% van het portfolio)

-- De hernieuwde of verlengde huren resulteerden in een groei van de

gewogen gemiddelde looptijd tot opzegging van 6,9 naar 9,9 jaren en een

huurtermijn van 7,4 naar 10,3 jaren

-- Begonnen of voltooide nieuwbouw van 5 activa van in totaal 228.694

vierkante meter (2,5 miljoen vierkante voet) in 2 landen en verhuurd aan

6 huurders

"Zoals bewezen door de snelle en succesvolle verhuur en stabilisatie van de logistieke activa in Fund I en Fund II, heeft het Europese team van BentallGreenOak een zeer geavanceerde expertbenadering ontwikkeld voor de verwerving, ontwikkeling, verhuur en activa-/vastgoedmanagement van logistieke activa namens onze exclusieve partners," aldus Toby Phelps, Head of European Equity bij BentallGreenOak. "De expertise van ons team omspant het volledige scala aan vaardigheden, waaronder locatieacquisitie, -ontwerp en -planning, ontwikkelings- en bouwmanagement, verhuur, activamanagement, en relatiebeheer met huurders."



Over BentallGreenOak



BentallGreenOak is een toonaangevende en mondiale adviseur op het gebied van vastgoedinvesteringsmanagement en een wereldwijd erkende leverancier van vastgoeddiensten. BentallGreenOak behartigt de belangen van meer dan 750 institutionele klanten met ongeveer $ 4,8 miljard aan activa onder beheer (per 30 september 2019) en expertise op het gebied van activamanagement van kantoor-, detailhandel-, industrieel en multi-residentieel vastgoed over de hele wereld. BentallGreenOak heeft vestigingen in 24 steden in twaalf landen met diepe lokale kennis, ervaring, en uitgebreide netwerken in de gebieden waar we investeren en vastgoedactiva beheren namens onze klanten. BentallGreenOak is onderdeel van SLC Management, de onderneming voor management van institutionele alternatieve en traditionele activa van Sun Life.



De hierboven genoemde beheerde activa omvatten ook het vastgoedvermogen en hypotheekinvesteringen die worden beheerd door de groep BentallGreenOak-bedrijven en gelieerde ondernemingen.



Kijk voor meer informatie op www.bentallgreenoak.com [http://www.bentallgreenoak.com/].



[i] Alle activiteiten op het gebied van investering, beheer en desinvestering in Italië zijn uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving en daarom via bepaalde Italiaanse vastgoedfondsen beheerd door DeA Capital SGR.



