Lawrence Livermore National Laboratory zet schaalbare vloeistofgekoelde supercomputercluster Supermicro in voor COVID-19 Onderzoek

SAN JOSE, Californië, 13 november 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , wereldwijd marktleider in enterprise computing, opslag, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, kondigde vandaag aan dat het een extra cluster heeft ingezet bij Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) om de bestaande computercapaciteit die beschikbaar is voor de nationale veiligheid te vergroten en om therapeutica voor SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, te helpen ontdekken.



De TwinPro 2U 4-nodeservers van Supermicro, het zogenaamde "Ruby"-cluster, maken gebruik van geavanceerde tweede generatie Intel® Xeon® Platinum-processoren met ingebouwde AI-versnelling en hebben een ingebouwd geheugen van 192 gigabyte (GB). Het cluster omvat in totaal bijna 85.000 kernen die piekprestaties van naar schatting zes petaflops bereiken. Met meer dan 1.500 nodes in 26 racks en 16 2U TwinPro-servers in elk rack (64 nodes) zijn de racks direct-to-chip vloeistofgekoeld. Gecombineerd met vloeistofkoeling zorgen deze zeer dichte racks voor een aanzienlijk kleinere datacenter footprint en lagere energiekosten. Vloeistofkoeling kan tot 40-50% TCO besparen doordat het gebruik van airconditioning en koelventilatoren afneemt. De integratie op rackniveau werd door Supermicro georganiseerd, getest en bijgestuurd, en volledige plug-n-play-systemen werden geleverd aan LLNL.



"Supermicro's geavanceerde TwinPro- en Ultra 2U dual CPU-servers werden geselecteerd voor hun extreme dichtheid, ondersteuning voor grote rekenwerklasten en de flexibele Server Building Block Solutions®-aanpak, zodat LLNL exact de juiste clusterconfiguratie voor hun eisen kon bouwen", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "We erkennen het belang van het werk van LLNL om het onderzoek naar de verwoestende wereldwijde pandemie te ondersteunen en te helpen bij het ontdekken van een vaccin tegen COVID-19."



Gefinancierd door het Advanced Simulation and Computing Program van de National Nuclear Security Administration (NNSA), het Multi-programmatic and Institutional Computing (M&IC)-programma van het laboratorium en de Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, zal de supercomputercluster worden gebruikt voor niet-gerubriceerd programmatisch werk ter ondersteuning van NNSA's stockpile stewardship-missie, LLNL open wetenschap, en het zoeken naar therapeutische geneesmiddelen en designer antistoffen tegen SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt.



"Ruby biedt substantiële IT-middelen in onze open samenwerkingszone, die een sterke toename van de vraag heeft gekend als gevolg van een opleving in telewerken en een groei van externe samenwerkingsverbanden", zegt Chris Clouse, waarnemend programmadirecteur voor het ASC-programma van LLNL. "Een hulpmiddel als Ruby biedt ruimte voor het stimuleren van expertise en tools in de open gemeenschap voor gebieden die belangrijk zijn voor onze programmatische missies."



"De Ruby-supercomputer zal helpen om enorme vooruitgang te boeken in wetenschappelijk onderzoek en ontdekkingen in tal van disciplines, waaronder COVID-19 onderzoek," zei Trish Damkroger, vice-president van Intel en algemeen manager van high-performance computing bij Intel.



