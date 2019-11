Evergrande werkt samen met wereldwijde partners om de ontwikkeling van NEV te bevorderen

BEIJING, 13 november 2019 /PRNewswire/ -- China Evergrande Group heeft op dinsdag een topbijeenkomsten gehouden met in totaal 206 wereldwijde auto-gerelateerde bedrijven in Guangzhou, de hoofdstad van de provincie Guangdong in Zuid-China.



Er wordt opgewezen dat 206 toonaangevende bedrijven in de auto-industrie uit landen zoals Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, Japan, enz. in de bijeenkomst aanwezig waren, inclusief 13 Top 500 bedrijven ter wereld, waardoor de topbijeenkomst een episch "feestje" in de geschiedenis van de internationale auto-industrie wordt.



De strategische samenwerking tussen Evergrande en de wereldwijde autogiganten vindt op het juiste moment plaats. Provincie Guangzhou zal zijn uiterste best doen om de meest handige, efficiënte diensten van hoge kwaliteit te verlenen en zal het beste platform voor Evergrande en de wereldwijde autogiganten worden voor de verdere ontwikkeling, aldus Wen Guohui, burgemeester van Guangzhou.



Evergrande is van plan om de komende drie jaar in totaal 45 miljard yuan (ongeveer 6,42 miljard Amerikaanse dollar) te investeren in zijn nieuwe sector voor energievoertuigen (NEV). Volgens Hui Ka Yan, voorzitter van de raad van bestuur van Evergrande Group, zal het bedrijf tien productiecentra in China, Zweden en landen langs de nieuwe Zijderoute aanleggen en tegelijkertijd 15 nieuwe automodellen ontwikkelen die alle klassen en voertuigtypen omvatten.



Het bedrijf zal naar verwachting zijn NEV "Hengchi 1" in de eerste helft van volgend jaar uitbrengen. Het volledige assortiment producten van "Hengchi" zal vanaf 2021 volledig in massa worden geproduceerd.



Tijdens de topbijeenkomst ondertekende Evergrande strategische samenwerkingsovereenkomsten met Wereldwijde Top 60 autoaccessoires bedrijven zoals Bosch, Magna en ThyssenKrupp. Dit markeert de oprichting van wereldwijde beste en enorme toeleveringsketensysteem voor autoaccessoires.



Deelnemers zoals Stefan Pischinger, CEO van FEV Europe GmbH, Cosimo De Carlo, CEO van EDAG Engineering Group AG, en Silvio Pietro Angori, CEO van Pininfarina S.p.A hebben positieve opmerkingen gemaakt over de toekomstige ontwikkelingen van de NEV's van Evergrande en hadden vertrouwen in de samenwerking met Evergrande om NEV's van wereldklasse te creëren.



Eerder op 15 oktober werkte Evergrande samen met 15 top ontwerpers over de hele wereld om een sterke auto-ontwerpteam te vormen.



Op 25 september ondertekende het bedrijf een strategische samenwerkingsovereenkomsten met vijf wereldleidende auto engineering- en technologiebedrijven om de layout van zijn industriële keten op het gebied van NEV verder te optimaliseren.



Het is vernomen dat meer dan 1.100 CEO's en leidinggevenden van toonaangevende bedrijven op het gebied van auto-ontwerp, productieapparatuur, componenten, motoren, batterijen, enz. de topbijeenkomsten hebben bijgewoond. (Einde)



