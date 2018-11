Celine Dion en NUNUNU starten nieuw kindermerk

LOS ANGELES, 13 november 2018 /PRNewswire/ -- CELINUNUNU geeft kinderen een stem. Het nieuwe kindermerk, waarin superster Celine Dion en NUNUNU de handen in elkaar slaan, will breken met stereotypen en kinderen de vrijheid geven om te worden wie ze willen zijn.



Superster Celine Dion en designers Iris Adler en Tali Milchberg, co-founders van het internationale kinderlabel NUNUNU, stellen vandaag een nieuw label voor: CELINUNUNU. Met dit nieuwe label willen Celine Dion en NUNUNU kinderen bevrijden van de traditioneel voorgeschreven rollen voor jongens en meisjes en een collectie ontwikkelen die hen de vrijheid geeft aan te trekken wat ze willen, zonder dat er een geslacht op het kledingstuk kleeft.



CELINUNUNU gelooft dat kindermode al erg jong rollen voorschrijft door steeds met terugkerende patronen te komen. Het nieuwe kindermerk wil meisjes en jongens bevrijden van die rollen en hen met creativiteit en flexibiliteit zelf laten ontdekken wie ze zijn. CELINUNUNU wil kinderen zelfvertrouwen geven en hen laten zien dat alles mogelijk is, voor beiden.



CELINUNUNU's eerste collectie omvat 70 collectiestukken van 0 tot 14 jaar. Uniseks collectiestukken met tijdloze pasvormen, een woordenboek vol symbolen en een minimalistisch kleurenpallet. Celine Dion en NUNUNU zijn ervan overtuigd dat hun samenwerking voorgeschreven stereotypen in de kindermode breken kan en kinderen het recht geeft op te groeien tot wie ze werkelijk zijn.



NUNUNU werd opgericht in 2009. Het internationaal bekende modelabel koos er intuïtief voor te breken met de regels in de kindermodewereld en werd al snel het bad-ass label onder de kindermerken. In de voorbije jaren werden ze een trendsetter met simplistische uniseks collecties, en werden ze al snel in een wereld van blauw en roze het voorbeeld bij uitstek voor een kindermode die geen verschil maakt tussen jongens en meisjes.



CELINUNUNU ist wereldwijd verkrijgbaar op www.celinununu.com [http://www.celinununu.com/]



