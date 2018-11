Smart City Expo zet Focus op een Recordbrekende Editie over het Bereiken van Meer Leefbare Steden

BARCELONA, Spanje, November 13, 2018 /PRNewswire/ --



Smart City Expo World Congress [http://www.smartcityexpo.com ] (SCEWC), het wereldwijd leidende evenement voor steden, zal in 2018 voor de 8ste keer plaatsvinden onder het thema van Cities To Live In, om het ultieme en gezamenlijke doel van smart cities te benadrukken : om leefbaardere woonplaatsen te worden. Het evenement, georganiseerd door Fira de Barcelona op zijn Gran Via locatie van 13 t/m 15 november, zal de grootste tot nu toe zijn, met meer dan 840 exposerende bedrijven, 700 deelnemende steden, en met een stijging van 31 % van de expositieruimte, waardoor voor de eerste keer twee paviljoenen bezet zullen zijn.



Op de lijst van 844 deelnemende bedrijven bevinden zich o.a. Alstom, Bosch, Cellnex, Cisco, Dassault, Deloitte, FCC, Ferrovial, FiWare, Hexagon, Huawei, Indra, Mastercard, McKinsey, Microsoft, Deutsche Telekom, Engie, Huawei, MasterCard, Microsoft, Mshereib Properties, Nec, Ntt, SAP, Siemens, Suez en Urbaser.



Het congresprogramma zal, in lijn met het thema van deze editie, geherstructureerd worden rond vijf pilaren (Digitale Transformatie, Stedelijke Omgeving, Mobiliteit, Bestuur & Financiering en Inclusieve en Gemeenschappelijke Steden), met onderwerpen zoals Datagestuurde Steden, 5G en de toekomst van Connectiviteit, Veerkrachtige Steden, Gentrificatie, Innovatieve Vervoersystemen, Multi-Level Governance, Deel- en Samenwerkende Economie, en Steden voor Allen.



Hoofdstad van smart cities



Het evenement zal vertegenwoordigers uit meer dan 700 steden samenbrengen, waaronder Amsterdam, Atlanta, Barcelona, Berlijn, Brussel, Buenos Aires, Stockholm, Florence, Hannover, Kobe, Melbourne, Montevideo, Moskou, München, Praag, San Diego, Seoul, Taipei, Tel Aviv en Wenen met meer dan 100 aanwezige burgemeesters, waaronder de burgemeesters van Athene, Barcelona, Berlijn, Dubrovnik, Eindhoven, Kampala, Lima, Milaan, Praag, Puebla, Pune, Santiago de Chile en Seattle. Daarnaast zullen landen zoals Oostenrijk, Duitsland, Colombia, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Nederland, India, Israël, Italië, Japan, Noorwegen, Zweden, Thailand en de Verenigde Staten ook deelnemen met hun eigen paviljoenen.



Richting Afvalvrij



De betrokkenheid van de SCEWC voor duurzaamheid heeft geleid tot het inzetten van de meest ambitieuze initiatieven in de sector tijdens een evenement georganiseerd door Fira de Barcelona. Om minimale milieueffecten te genereren en om het doel van no waste te bereiken, zal het evenement afzien van wegwerpplastic, al het materiaal gebruikt om de stands tijdens de beurs te bouwen hergebruiken en initiatieven uitvoeren om koolstofemissies te compenseren.



Het evenement zal in 2018 gezamenlijk met Iwater, de Digital Future Society Summit en de Circular Economy European Summit gehouden worden, waardoor een ongeëvenaard platform voor de duurzame sector zal ontstaan.



