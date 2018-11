Marine Harvest lanceert nieuwe merkstrategie en wijzigt naam in Mowi

EDINBURGH, Schotland, November 13, 2018 /PRNewswire/ --



Marine Harvest lanceert vandaag een nieuw wereldwijd merk, MOWI, en wijzigt tevens de naam van het bedrijf in Mowi.



Mowi is sterk geworteld in de geschiedenis van het bedrijf. Het bedrijf dat we tegenwoordig kennen als Marine Harvest werd oorspronkelijk meer dan 50 jaar geleden als Mowi opgericht door Noorse aquacultuurpioniers.



"Ik ben heel blij dat we ons bedrijf nu naar een hoger niveau tillen. Door het implementeren van onze MOWI merkstrategie kunnen we onze geïntegreerde waardeketen van zalmvoer tot het bord van de consument communiceren. We verheugen ons erop onze nieuwe MOWI-productlijn in de komende maanden bekend te kunnen maken", zegt Alf-Helge Aarskog, CEO van Marine Harvest.



Het bedrijf zal het MOWI merk op geselecteerde markten introduceren. De - nog bekend te maken - productlijn van het merk biedt klanten een meerwaarde op het gebied van smaak, gemak, voedingswaarde en traceerbaarheid.



"Mowi is een inspirerende naam die herinnert aan onze pioniersgeest die zich de afgelopen 50 jaar verder heeft ontwikkeld", zegt Aarskog. "Sinds de eerste zalm werd gekweekt in 1964, zijn we uitgegroeid tot een wereldwijd, volledig geïntegreerd bedrijf, inclusief fokprogramma, voerproductie, kweek, verwerking en verkoop. Gedurende de afgelopen 50 jaar zijn we altijd trouw gebleven aan onze kernwaarde - de zorg die we hebben voor onze mensen, onze vissen, onze klanten en het milieu."



De voorgestelde naamswijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhouders en het bedrijf heeft vandaag een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen om te beslissen tot naamswijziging, die per 1 januari 2019 zal ingaan.



Over Marine Harvest Group Marine Harvest Group is een van 's werelds meest toonaangevende seafood bedrijf en wereldwijd de grootste producent van gekweekte zalm, met aanwezigheid in 24 landen en in totaal 13 650 werknemers wereldwijd. Het hoofdkantoor bevindt zich in Bergen, Noorwegen, en het bedrijf is genoteerd aan de Oslo Stock Exchange.



Zie http://www.marineharvest.com voor meer informatie.



